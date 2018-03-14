Как стало известно РИА Катюша, в Российском МИДе действительно обсуждают возможный разрыв дипломатических отношений с Великобританией, чья премьер-министр Тереза Мэй накануне позволила себе дерзость ставить России ультиматумы . Это произойдет в случае, если сегодня английский парламент попытается пойти на дальнейшее обострение отношений с Россией. Кроме громких заявлений, наши чиновники приготовили и ответ на вероятные санкции: до активизации работы спецслужб по линии противодействия некоммерческим организациям. Именно там, в сфере НКО, огромное количество которых было создано на английские фунты и американские доллары, спрятана «кощеева игла», с помощью которой Запад по факту управляет целыми отраслями внутренней политики России, формируя сознание политической и финансовой элиты России и превращая ее в свою вольную или невольную агентуру. РИА Катюша подготовила небольшой обзор британской агентуры в России: от «Ельцин-центра», до «Эвричайлд» и т.п. «социально ориентированных» НКО, якобы помогающих детям.

Вообще, роль британской агентуры в истории России сложно переоценить, особенно в последние 200 лет: от организации убийства Павла I и Григория Распутина до Крымской войны, от поддержки масонского переворота февраля 1917 и троцкистско-большевистской революции, до дружеского похлопывания по плечу предателя Горбачева людоедкой Маргарет Тэтчер (той самой, которая говорила, что для России хватит населения в 15 млн. человек), от предательства союзных интересов по время I мировой и финансирования чеченских сепаратистов в 1990-е годы до навязывания своих педерастических «ценностей», вроде запрета воспитания под видом и . В последнее время политическая элита туманного Альбиона и вовсе пошла в разнос, все чаще используя военную риторику и даже и .

До сих пор все это сходило им с рук. Мало того, именно Англию избрали своим местом жительства тысячи российских олигархов, руководителей преступных группировок (например, по данным российских спецслужб, именно в Лондоне находится «общак» Уралмашевской ОПГ, к которой, как считается, имеет притяжение мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман), и просто предателей всех мастей.

Но и старушка Англия не забывала нашей страны, активно вербуя агентуру между российских чиновников разного уровня и финансируя всевозможные деструктивные элементы — от кавказских сепаратистов до борцов за «права» педерастов (см. эксклюзивное видео РИА Катюша: встреча представителя британского Форин офиса с главным защитником прав извращенцев Петербурга ).

Если откровенно политическая деятельность британской резидентуры в последние годы еще кое-как контролировалась (например, в Петербурге в 2010 году прикрыли «Британский совет», в 2014-м — признали иностранными агентами несколько правозащитных НКО вроде «Гражданского контроля» и т.п., а деятельность того же Ельцин-центра в Екатеринбурге, который опекают британские дипломаты и уже упомянутый Ройзман, хотя бы иногда получает ), то т.н. «социально-ориентированными НКО» по сути дела не занимается никто. А между тем, именно эти деятели, львиная доля которых была создана западными, в п.о. американскими и английскими фондами, уже настолько плотно присосались и к государственным деньгам России, и к власти, что, по сути, именно они определяет всю социальную политику страны, формируя систему ценностей и мировоззрение чиновников и СМИ.

Приведем лишь несколько примеров, напрямую связанных с такими неявными агентами ее Величества (явные — это те финансируются напрямую Форин офисом, как те же «ЛГБТ» организации и фестивали).

Организация Эвричайлд (EveryChild), оно же — АНО «Партнерство каждому ребенку», оно же — екатеринбургская общественная организация «Семья детям», оно же — учредитель Института детства и прикладной социальной работы, где обучают работников опеки и др. социальных . Плакаты Эвричайлд сейчас висят почти во всех райадминистрациях Петербурга.

Например, на плакате, обнаруженном нами в администрации Кировского района, написано, что синяки у ребенка, грубость родителей — это повод для обращения в органы опеки. Неисполнение рекомендаций психологов, педагогов, врачей — расценивать как угрозу жизни ребенка. Именно из таких методичек «растут ноги» у таких историй, как «дело Горшениных», где организованная группа учителей и сотрудников опеки МО Автово (это как раз Кировский район) похитила ребенка из семьи и поместила в детдом из-за того, что мальчик признался учительнице, что мать .

Как следует из открытых источников, Эвричайлд реализует некие «системы принятия решений в интересах ребенка» вместе с отделами социальной защиты населения Невского и Выборгского районов при финансовой поддержке программы ТАСИС Европейской Комиссии. В методичке Эвричайлд с «единой формой оценки ребенка и семьи в СПб», обнаруженной экспертами Общественного уполномоченного по защите семьи в Центре помощи семьи и детям Приморского района Петербурга, говорится, что «для оценки неблагополучия семьи надо заполнить графы со следующими вопросами: "Сделаны ли ВСЕ прививки, пройдены ли медосмотры" (да многие на них вообще не ходят, до поступления в сад/школу); "Оказывается ли родителями давление на ребенка ради достижения результата?", "Критикуют ли ребенка"». Есть графа «Идентичность ребенка».

И это лишь вершина айсберга. «Эвричайлд» вместе со своими агентами в органах власти Петербурга и других регионов России, Общественной палате, Государственной Думе, институте уполномоченных по правам ребенка и т.п., создал целую систему специфической «работы» с семьей — от методичек до законодательных инициатив вроде «концепций раннего выявление неблагополучия», которые направлены на разрушение нормальной семьи. Фонд постоянно занимается обучением специалистов социальной сферы и промывкой их мозгов на конференциях и семинарах вместе с такими структурами, как НОУДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства», благотворительный фонд «Родительский мост», «Европейской Ассоциацией раннего вмешательства «EURLYAID», Европейской Комиссией, британским фондом CAF (проект размещения инвалидов в приемных семьях до 31 авт 2018), World Childhood Foundation королевы Швеции (проект размещения детей «без попечения» в профессиональных — то есть платных семьях, который является официальным партнером органов опеки и , , ЮНИСЕФ и др. Самых достойных грантоедов Эвричайлд и партнеры вывозят на стажировки в Англию, Швецию, США и другие страны и приглашают на торжественные приемы в генеральное консульство Великобритании, где регулярно бывает, например, питерская уполномоченная по детям Светлана Агапитова, которая потом открыто начинает продвигать ювенальные нормы в законодательство, вроде предложений отнимать детей из семьи за плесень в ванной комнате и .

Не многим отстает от «Эвричайлд» и еще один подобный британский фонд, CAF (Благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (далее — CAF или КАФ). Начавшей работу в Великобритании в 1924 г. CAF сегодня — это сеть представительств и партнерских организаций, работающих по всему миру и занимающихся финансированием ювенально-ориентированных проектов. В частности, внедрением программы развития замещающих (платных) семей вместо детских домов. Именно благодаря их деньгам и поверившим им деятелям типа вице-премьера Ольги Голодец сейчас в России государственные пособия приемным семьям в 10 и более раз превышают выплаты родным семьям, в результате чего в России появились настоящие частные «питомники» для детей (по данным сенатора Елены Мизулиной, сейчас в России более 50 000 таких семей) Ряд российских НКО-партнеров CAF уже признаны иностранными агентами, другие, вроде деревень SOS или фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, благоденствуют — и их представители заседают в Общественной палате РФ, общественных советах при Минтруда и Минобрнауки, разрабатывая проекты типа «Десятилетие детства» и даже влияя на распределение президентских грантов.

Нельзя не упомянуть и сами деревни SOS (Российская Межрегиональная благотворительная общественная организация Российский Комитет «Детские Деревни — SOS»), которые жители туманного Альбиона финансируют через Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» (английская НКО Action for Russia’s children), а также через Англиканскую церковь. В 2014 году центр «Вверх» посещала принцесса Анна — дочь королевы Великобритании Елизаветы II. Кстати, между партнеров этих деревень SOS также значатся с головным офисом в Вашингтоне, Английское посольство, Bank of America и организация сектантского плана Амвэй (благотворительный фонд «В ответе за будущее»). По отзывам лиц, столкнувшихся с «деревнями SOS», это — настоящие рассадники всевозможного сектантства, где выращивается «новая элита» России, естественно, ориентированная на Запад.

Ну и, наконец, нельзя не сказать про благотворительный фонд компании Amway «В ответе за будущее». Эта структура содействует продвижению в РФ , ежегодно обучает российских социальных работников по теме «Профилактика жестокого обращения с детьми», финансирует НКО, которые занимаются сопровождением патронатных семей. Например, в 2016 г. совместно с Фондом КАФ «Амвэй» выделил 28 миллионов руб. на гранты в сфере поддержки патронатных семей. Среди победителей грантов «Амвэй» — Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост», который, в частности, лоббировал внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 с целью введения обязательной подготовки близких родственников . Это означает, что бабушка/дедушка (другие близкие), в случае изъятия ребенка у мамы/папы, не смогут получить опеку без прохождения курсов подготовки, что вероятно сейчас.

Названные структуры — лишь небольшая часть невидимой широкой публике теневой империи структур влияния Соединенного Королевства на нашу жизнь. Того самого влияния, которое прямо угрожает нашему суверенитету и национальной безопасности, преследуя, в конечном итоге, ту же цель расчленения России и превращения ее в колонию англосаксов с 15 млн. аборигенов (для обслуживания газопроводов и прочей инфраструктуры белых господ), о которой некогда говорила людоедка Маргарет Тэтчер. Так что мы приветствуем планы нашего МИДа и призываем ФСБ и прочие правоохранительные органы научиться, наконец, поступать с западной агентурой так, как она того заслуживает.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира