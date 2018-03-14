О том, что Павел Грудинин целится в кресло губернатора Московской области, писали ещё в 2017 году. Речь шла о сделке — товарищ Грудинин создаёт на выборах интригу, а взамен ему открывают прямую дорогу к осенним выборам губернатора. Излишне объяснять, что для крупного бизнесмена эта должность станет архивыгодной и архиполезной:

Тогда эти слухи можно было расценить как обыкновенный пинок участвующего в любых выборах кандидата. Сейчас однако слухам нашлось документальное подтверждение. Вот видео из штаба Грудинина, из которого следует, что подготовка к штурму губернаторского поста и в самом деле уже началась:

Оказывается, «кандидат от народа» заготовил уже листовки для новой избирательной кампании, в ходе которой он попытается побороться за пост губернатора Московской области.

Я связался с автором видео: это зритель на выборах от Грудинина, который был очень раздосадован тем обстоятельством, что его кандидат, видимо, оставил надежду побороться за «главный приз». Полученную известность Грудинин видимо попытает конвертировать в пост губернатора — очень заманчивый для богатого землевладельца, испытывающего прямо сейчас серьёзные проблемы из-за вскрывшегося мошенничества с продажей чужой земли.

Как я понял из беседы с работником штаба, пока что команды агитировать за Грудинина-губернатора не было, кампания начнётся только после проигрыша президентских выборов. Когда работник, — идейный сторонник продвигаемых товарищем Грудининым тезисов, — спросил руководство, что, вообще, происходит, убедительного ответа ему не дали: сказали, что это «образцы», на которые пока что «не нужно обращать внимания». Публикую с разрешения сотрудника штаба выдержку из беседы с ним:

Ф.М.: Вы реальный человек? Сколько вам лет, почему пришли именно к Грудинину?

М.Г.: Меня зовут Михаил Гуреев. Мне 26 лет. В штаб пришел по собственной инициативе, так как мне симпатичен Грудинин и его взгляды. Хотелось делом помочь ему в этой предвыборной кампании. Даже одного своего друга привлек к работе в штабе.

Ф.М.: Где именно расположен штаб, где была съёмка? М.Г.: Это видео снято 6 марта в Тверском районном отделении КПРФ, которое расположено на Тверской-Ямской 56/6.

Ф.М.: Что начальство сказало по поводу листовки с губернаторами? М.Г.: Никаких внятных объяснений я не получил. Отмахнулись и сказали, что это образцы печатных материалов. Другие наблюдатели тоже не в курсе, что это за листовки. Но некоторые ребята говорили, что им предлагали продолжить работать в штабе летом.

Ф.М.: Почему вы решили выложить видео в публичный доступ? М.Г.: Мне показалось странным, что никто в нашем отделении не может объяснить, что это за образцы такие. Хотел привлечь внимание сотрудников других штабов, может кто-то у себя находил подобное.

Ф.М.: Вы верите, что у Грудинина есть шанс выиграть президентские выборы? М.Г.: В чистую победу особенно не верилось, все всё понимают, но даже крайне оптимистические 20% были бы прекрасным результатом, который мог бы многое изменить. Но, с учетом планов на Подмосковье, эти президентские выборы будут чем-то вроде тренировки.

Итак, работники штаба Грудинина готовились бороться за власть народа, но выяснилось, что их обманывают: они просто помогают крупному бизнесмену решать его личные вопросы.

Могу только посочувствовать тем сторонникам Грудинина, для которых это стало сюрпризом. Было довольно забавно следить, как по мере взлёта новой звезды сдувались амбиции выступающих на его стороне политтехнологов. В победу красного кандидата на выборах, разумеется, не верил никто, однако у некоторых вначале была надежда, что товарищ Грудинин сможет по итогам выборов выторговать себе пост премьер-министра.

Позже, когда стало ясно, что рейтинг у нового лица невелик, начали говорить о более скромной должности министра сельского хозяйства. Дальше ставки понизились до губернатора Московской области — поста не очень значимого в федеральном масштабе, но очень лакомого лично для бизнесмена-агрария. Сейчас политтехнологи замолчали: уже ясно, что порядком приевшийся электорату Геннадий Зюганов выступил бы, пожалуй, нисколько не хуже своего экстравагантного протеже.

Сделаю небольшой прогноз.

Товарищ Грудинин отмахнётся и от этого видео, как он отмахнулся уже от найденных в Швейцарии счетов. На выборах новый кандидат поборется за второе место с Владимиром Жириновским и, вполне вероятно, даже сумеет набрать в районе 8-12% голосов. Дальше кандидат заявит, что выборы были нечестными и попытается занять пост губернатора Московской области — вероятно, как раз при помощи материалов, которые мы видим на прикреплённом к посту ролике.

Напомню, кстати, что Павел Грудинин думал об участии в губернаторских выборах ещё в 2013 году:

Тогда он вступить в борьбу не решился. Сейчас же, подзаработав популярности на волне президентских выборов, он наверняка предпримет убедительную попытку стать губернатором столь нужной ему и его бизнесу Московской области.

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