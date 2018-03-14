Внефракционный нардеп Надежда Савченко сейчас уже находится в Барселоне, где часто бывает и скрывается от правоохранительных органов Украины скорый депутат Александр Онищенко.

Об этом пишет соссылкой на нескольких высокопоставленных собеседников.

Также источники не исключили, что уже в четверг, 15 марта, в Раде появится представление на лишение Савченко неприкосновенности и согласие на арест, а ей самой будут предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и покушения на высших должностных лиц государства, включая президента Петра Порошенко.

Служба безопасности Украины вызывала депутата ВР Надежду Савченко на допрос 13 и 15 марта по делу переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана.

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