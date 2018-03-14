Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выразил негодование по поводу сотрудничества португальского тренера Жозе Моуриньо с российским телеканалом Russia Today.

Напомним, что Моуриньо согласился работать экспертом на телеканале во время чемпионата мира 2018 года. Португалец получит около 1,7 миллиона фунтов только за 5 дней работы, передает Football.ua.

«Мое мнение – это кровавые деньги. Они будут платиться непосредственноиз российского государственного бюджета», — сказал Крис Брайант.

Своего коллегу поддержал Стефан Доути: «Ведущие спортивные фигуры, журналисты и комментаторы должны тщательно подумать, хотят ли они связываться с пропагандистской машиной Путина». Слова политиков привела газета The Mirror.

Отметим, что Жозе Моуриньо не комментировал соглашение с российским телеканалом.

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