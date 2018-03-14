Сегодня интересный день и давайте внесём закладки в наши календари, где отметим это 14е марта.

Почему интересный?

Имеют место два события.

1. Тереза Мэй, получив очередной нагловато-хамский ответ из Кремля по поводу военного варианта нервно паралитического газа, который русские агенты использовали на улицах мирного английского города, чтобы отравить одного из русских диссидентов, выслала 23 русских дипломата из Англии. И я считаю это очень мало и должно быть только началом её действий. Всё посольство этих мерзавцев надо закрывать и каждого с русским паспортом, нужно трясти как осину, а зачем он находится в Соединённом Королевстве, а какие связи он имеет, а что он поддерживает и что нет. Вот именно тот самый пресловутый тест, допрос, пытка — как хотите так и называйте, на лояльность той стране, где вы имеете счастье и привилегию находится. Нет не право, а именно счастье и привилегию, которую надо заставить ценить и оплачивать. Оплачивать лояльностью к новой стране и к тому, что она даёт вам право жить в ней. Если нет, то разговор короткий — в 48 часов, самолёт в Москву.

Также мы ждём, не отписок и не отмашек, не извинений и не верчения как уж на сковородке от нашего наилюбимейшего президента США, а как он, представитель главной страны НАТО ответит и начнёт участвовать в ситуации в Англии, где совершенно военное набег русскими агентами? Меня не интересуют его отмазки и его бесполезные разговоры, который этот деятель регулярно разводит, о том, что он де не знает, а может это марсиане, а может это дворник злой, а может это группа экстремистов из Гондураса и т.д. Трамп, должен сказать, что это сделали русские по приказу с самого верха. Так и быть, пусть фамилию своего бойфренда — Путина, не называет — мы понимаем, что чувства это из иной категории. Но он должен ВЫДАТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ ВАШИНГТОНА.

2. В дремучих лесах владений Пена или Пенсильвании, в графстве которое я хорошо знаю и уважаю, Аллегейне, народ решил совсем добить несчастную республиканскую партию, избрав в чисто красном республиканском районе, синего демократа. Он прошёл с очень небольшим отрывом в 600+ голосов. НО!!! Республиканцы кинули в это далеко не столь известное и откровенно консервативное место больше 10 миллионов долларов и проиграли.

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Это графство, в котором я был 3 раза и примерно знаю, кто там живёт — очень неплохие, семейные люди с небольшими частными бизнесами, ездящие на американских машинах — преимущественно грузовиках, поголовно вооружённые винтовками и пистолетами, любящими охоту и ходящие в церковь. И главное, что они любят, это то, что к ним не очень лезут из Вашингтона с советами и делами. То есть смысл этого графства — это живи сам и дай жить другому. И я этих людей, их стиль и образ жизни вполне уважаю, хотя сам и не смог бы до конца жить таким образом. Это и есть свобода, жить так как ты считаешь нужным, не трогая никого вокруг, но и не желая чтобы трогали тебя.

Много можно сказать об этом графстве и жизни там, это отдельная большая тема (одно местное молоко чего стоит — альпийские коровы пасутся на всех склонах гор), но в общем и целом это консервативная часть Америки. Или скажем правильнее — средне-консервативная. Трамп в 2016 году победил в этом районе с отрывом в 20 поинтов. Т.е. победил очень серьёзно. Однако, прошло время и разочарование Трампом по всей стране растёт, хотя именно в данный момент, он наиболее популярен с момента начала работы президентом. И несмотря на эту слава на данный момент, и на серьёзные деньги, что республиканцы вложили, несмотря на откровенно красный район, в нём побеждает демократ.

Теперь о победившем. Он прежний морпех. Служивший и видевший многое. А раз он прошёл армию, то я гарантирую, он не из тех, кто будет поддерживать леваков на самом краю. То есть он будет именно житель этого района с его консервативными ценностями и понятиями с небольшим и правильным добавлением / исправлением каких то социальных программ и жизни в целом, которые мучают многих в среднем классе по всей стране. И поспешу сказать, что темы которые волнуют американцев в центре страны — это прежде только темы улучшения их экономического и социального состояния. Их холодильник. Не эмигранты и нелегалы, не сирийские беженцы, не чёрные матери одиночки, не бездомные на улице в НЙ, не бесконечные темы об обездоленных и обиженных. Ещё и ещё раз — их волнует лично их холодильник. И если демократы не поймут это своей башкой и не предложат что то, этой очень большой категории людей в центре страны, то следующие 2020 года выборы, демократы проиграют тому же Трампу.

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