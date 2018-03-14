В Павлограде Днепропетровской области, где на днях произошло жуткое убийство, похоронили жертв 17-летнего школьника — 4-летнего Сашу и Семена Бондаренко.

Как сообщает Комсомольская Правда, соседи семьи рассказали, что раненой 35-летней Виктории Бондаренко пришлось ползти по снегу, чтобы выжить.

Пенсионер Михаил Плиска первым обнаружил раненую беременную женщину возле дверей своего дома.

«Кровь из нее фонтаном била. Потом уж стало понятно, что этот изверг ее в шею пырнул ножом. Открываю, а она, босая, полуголая, живот у нее уже такой большой, руками его держит и кричит: «Он там Сашеньку режет!», — рассказал пенсионер.

По его словам, он забинтовал женщине шею и вызвал скорую.

«Она так испугана была, все кричала, что он сына там убивает и за ней сюда сейчас придет. Так мы лопатой вооружились, пока скорая с полицией не приехали, но он уж сюда не пошел», — заявил Плиска.

По информации издания, 17-летний Валентин Земцов и глава семейства Бондаренко — Семен не общались.

«Мужик хороший был, с Викой они хорошо жили, хотя она и старше немножко. Сашеньку он очень любил – вот и ушли оба…», — рассказала соседка семьи. Как сообщалось ранее, жуткая трагедия произошла поздно ночью 10 марта. Молодая семья Семена и Виктории Бондаренко укладывалась спать, 4-летний Саша уже был в кровати, когда в дверь неожиданно постучали. На пороге стоял 17-летний Валентин, сосед. Семен отступил, приглашая войти, и в тот же момент подросток выхватил нож и бросился на главу семейства. Тот в попытке уберечь жену и сына вытолкал нападавшего во двор, успев крикнуть жене Виктории, чтобы она закрыла дверь. Подросток убил хозяина главу семьи и бросил во дворе. Потом разбил окно и влез в дом, чтобы расправиться с женщиной и малышом. Виктория пыталась поймать парня, но от удара ножом в шею потеряла сознание. Валентин отправился в спальню, где от криков проснулся 4-летний Саша и плакал, звал маму. Виктория, очнувшись, поняла, что сына уже не спасти и поползла к соседям за помощью. За считанные часы правоохранители задержали преступника. 12 марта ему избрали меру пресечения — два месяца в СИЗО без права залога.

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