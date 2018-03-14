Российские власти делают все возможное, чтобы крымские санкции и рестрикции, наложенные за оккупацию части Донбасса, объединили в один пакет.

Совет Европейского союза продолжил еще на полгода санкции, введенные против причастных к посягательствам и подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По сути, речь идет о санкциях за аннексию украинского Крыма. Как пояснил в своем заявлении Совет Евросоюза, «оценка ситуации наводит на вывод, что менять режим санкций нет необходимости. Соответствующая информация и причины внесения этих лиц и организаций в список санкционных были по мере необходимости обновлены». Ограничения касаются 150 человек и 38 организаций. Они будут действовать до сентября. Затем Брюссель рассмотрит вопрос их продления. Последний раз Совет ЕС продлевал санкции в сентябре прошлого года.

Члены Демократической партии в Палате представителей призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении России. Они в очередной раз потребовали реакции на выводы разведки о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Более двух третей демократов подписали письмо, в котором призвали президента соблюдать закон о санкциях в отношении лиц, ведущих дела с российскими оборонными и разведывательными структурами. «Мы настоятельно призываем вас изменить курс, последовав рекомендациям этого письма и духу закона, и показать, что безопасность нашей страны и честность наших выборов нерушимы», – говорится в документе. Прежде в США уже звучали заявления о необходимости объединить санкции за Крым и Донбасс, а также наказать Кремль за попытки вмешательства во внутренние дела Запада.

Двумя днями ранее Министерство иностранных дел Великобритании выступило с заявлением, в котором осудило российскую аннексию Крыма и попытки новых властей оказывать давление на местное население. «Мы должны сохранять санкции, связанные с Крымом, до тех пор, пока полуостров не вернется в Украину», – указано в заявлении. Ужесточение риторики британских властей совпало с громким преступлением, в котором могут быть замешаны российские власти. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля, вероятно, организовали в Кремле.

Аннексированный Крым – болевая точка российского режима. Как показывает практика последних лет, Запад в первую очередь будет давить именно на нее. Так или иначе санкции за аннексию и войну на Донбассе рано или поздно будут объединены в один пакет. Причем это может быть сделано неформально, без внесения в общий список. И этому есть несколько причин. Назовем основные. Первое – игра Москвы в «гибридные» политические войны зашла слишком далеко. Начало было положено именно в Крыму. Кремль рассматривал аннексию как прелюдию к восстановлению собственной гегемонии на постсоветском пространстве. Возможно, за вычетом Прибалтики, которая давно интегрировалась в Евросоюз и НАТО. Сразу после «референдума» президент Владимир Путин и российские политики начали открыто угрожать большой войной в Европе. Стоит напомнить замечательный случай – президентскую «прямую линию» в апреле 2014 года. Владимир Путин завернул свои угрозы в рассуждения по поводу русского характера и «русского мира» вообще.

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«Мне кажется, только у нашего народа могла родиться поговорка «На миру и смерть красна». Как так? Ведь смерть – это же ужас. Нет, оказывается. Что такое «на миру»? Это означает смерть за други своя, за свой народ. Говоря современным языком, за отечество. В этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности. Конечно, мы менее прагматичны, менее расчетливы, чем представители других народов. Но зато мы шире душой», – говорил Владимир Путин. Заявление по форме было сугубо внутрироссийским, но Москва обращалась к США и Евросоюзу. Суть послания была простой: Россия за «русский мир» (читай, аншлюс всей Украины) готова будет положить тысячи жизней. Русским же «на миру и смерть красна», а в ЕС политики более расчетливые, и они не станут рисковать жизнями своих граждан.

Через год в пропагандистском фильме «Крым. Путь на родину» Владимир Путин хвалился тем, что лично командовал операцией по захвату полуострова; он утверждал, что готов был использовать ядерное оружие, если бы ему помешали отнять «сакральный» Крым. Из-за этого в 2014 году полуостров временно вывели за скобки переговорного процесса. Киев и западные союзники были заняты более важной проблемой – войной на Донбассе.

В следующем году, когда россияне вторглись в Сирию, стало конечно, что к большой войне они не готовы. Более того, недавнее письмо Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он около часа угрожал миру неким «сверхоружием», подтвердило эти подозрения. Аннексия Крыма и последовавшая за ней милитаристская истерика в государственных СМИ не напугали США и Евросоюз. Американцы и европейцы извлекли уроки из захвата Крыма, детально проанализировали реальные возможности Москвы и пришли к выводу, что российские власти блефовали. Поэтому Владимиру Путину пришлось еще раз напомнить, что у Москвы есть ядерное оружие, но получилось неправдоподобно.

Вторая причина заключается в том, что Кремль, пытаясь легализовать «Крымнаш» и подмять под себя всю Украину, растратил много денег впустую. Опытные российские эксперты не рискуют прогнозировать, как себя поведет финансовая система страны после 18 марта – выборов президента. Российская «экономика трубы» неэффективна при цене нефти в 50-60 долларов США за бочку. При цене ниже 100 долларов за баррель власти не могут одновременно заниматься геополитическими авантюрами и тратить деньги на социальные программы.

Кремлю придется лезть в карманы населения, манипулировать курсом доллара(как это было в декабре 2014 года), вводить новые поборы. Поэтому виртуальная война с «подлым Западом» – единственная возможность для режима объяснить экономические трудности. В том числе, и по этой причине Москва насаждает в Крыму культ «воинствующей бедности», а президент Путин и республиканское руководство всячески избегают экономической конкретики. Москва, вцепившись в Крым, вынуждена идти на политические обострения, что будет означать новые санкции и ограничения – то есть медленное экономическое удушение.

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