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|Уязвимое место режима, — публицист
|14.03.2018 19:37
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Что мне кажется самым примечательным в истории, которая приключилась в Солсбери?
Какая-то поразительная небрежность исполнения. Мало ли в Англии вдруг умирает неприятных для путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим количеством пострадавших.
Лично мне представляется, что именно в этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.
Зачем, спросите вы?
Ну, во-первых, всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних Russian oligarchs, благополучателей режима, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.
Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.
То, что многие – чуть ли не большинство – привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде только в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.
В общем, такая версия представляется мне наиболее правдоподобной.
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