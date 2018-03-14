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|В России ликвидируется 30 пенсионных фондов, — блогер
|14.03.2018 19:55
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Пока мы все наблюдаем за событиями в далёком Лондоне, где определяется дальнейшая судьба в отношении тяжести наказания за самоуправство России, в самой сверхдержаве продолжается процесс успешной борьбы с санкциями, в виде краха во всех областях социально-экономической повседневности. В данном же случае речь пойдет о наименее защищенной части населения – пенсионерах.
Так, в процессе ликвидации сейчас погрязли сразу три десятка российских негосударственных пенсионных фонда, неспособные выплатить 96 миллиардов рублей более чем 2 миллионам россиян.
Не могу не заметить, что кризис пенсионных фондов вызван, в том числе и усугубляющимся банковским кризисом. Так же пенсионно-накопительную ситуацию в стране пошатнула и национализация крупнейших банков, через которую и осуществляли свою деятельность многие фонды.
Что же, индексаций пенсионерам теперь уж точно не ждать. Зато есть “Сармат”, “Кинжал” и “Армата” – гордитесь!
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