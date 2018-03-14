Федор Пашин

Антироссийская истерия в западных столицах и мировых СМИ набирает беспрецедентные обороты. Антироссийские информационные поводы поставлены на поток. В массовое сознание россиян изо дня в день вдалбливают мысль, что виновником всех нынешних российских проблем является Кремль, а переизбрание его хозяина приведет к глобальной войне. Как бы не хотелось, думать по другому, но если истерия страха войны, навязываемая российскому обществу извне, в нас переселит здравый смысл, то на выборах, отказав в доверии Путину, бросившему вызов мировым силам зла, получим и позор предательства своего лидера, и тотальную войну всех против всех на одной седьмой части суши, которую непременно здесь развяжет Запад.

Налицо тотальное вмешательство во внутренние дела России, суверенного государства. На этом фоне якобы имевшее место российское влияние на президентские выборы в США – это «курам на смех». Выборы в России превращаются в судьбоносный момент для только человечества. Речь идет о том, что переизбрание в России действующего президента приведет к началу слома прежней системы мироустройство во главе со США и их закулисными хозяевами в лице международных кланов глобального влияния. Сейчас уже конечно, что Россия, твердо став на рельсы своего суверенного развития, отказавшись от остатков разрушительного ельцинского наследия, отправит на задворки отечественной истории либеральные кадры антинародных реформ. Мир доллара и евро непременно уступит место более справедливым международным отношениям.

Отсюда отчаянная попытка Запада кардинально изменить предвыборный расклад сил и не допустить переизбрания Путина, во чтобы то ни стало. По взглядам теоретиков враждебных сил, сегодня это можно сделать, прежде только, за счет нагнетания в российском обществе страха грядущей неизбежной войны, если будет переизбран действующий президент. Задача состоит в том, чтобы заставить избирателей в последний момент или проголосовать «против всех», или не прийти на выборы, или отдать голоса в пользу других кандидатов. Расчет прост - максимально использовать краткосрочный момент действия антироссийской лжи, льющейся на россиян из всех эфирных щелей, которая впоследствии будет непременно опровергнута и разоблачена.

Как пишут СМИ, любой сценарий подрыва социально-политической стабильности в стране, который не позволит победить Путину с явным преимуществом (около 70 %), при массовой явке (около 70 %), уже будет рассматриваться успехом и поводом продолжить тотальную дестабилизацию в стране сразу после выборов. Еще лучше, если удастся спровоцировать второй тур, тогда можно будет повторить украинский сценарий перехвата власти с помощью «майданных» технологий. Информация о финансовых поступлениях в регионы для подготовки мероприятий по дискредитации выборов, организации протестных выступлений уже появилась в СМИ.

Кроме того, противники России не оставляют планов принудить российские элиты к более активным действиям по устранению действующего президента, противодействию его переизбрания, а если не удастся достичь этой цели, не допустить смены прозападного либерального экономического курса развития страны. Последний демарш Великобритании, связанный с убийством бывшего полковника ГРУ и его дочери, - это прямое предостережение, если не угроза, всем российским олигархам, окопавшимся на берегах Туманного Альбиона. Они то, как раз, хорошо понимают, что «чисто английские убийства», можно еще вспомнить Березовского, Литвиненко, - это не «рука Москвы», а дело рук самой «англичанки», которая всегда «гадила» России. Она может не пощадить и олигархов, если понадобится.

В России у Путина много сторонников, но и немало противников. Но и те и другие сегодня понимают, что речь идет о завтрашнем дне наших детей и внуков. Печальная судьба СССР, Югославии, Ливии, Ирака, Украины, Сирии и других стран, беспощадно разгромленных и добиваемых силами мирового зла, у всех перед глазами.Конечно, сегодня хотелось бы думать по другому, о лучшей доле, торжестве справедливости в мире и не верить во все плохое. Однако если истерия страха войны, навязываемая российскому обществу извне, в нас переселит здравый смысл, то на выборах, отказав в доверии Путину, бросившему вызов мировым силам зла, получим и позор предательства своей страны, и тотальную войну всех против всех на одной седьмой части суши, которую непременно здесь развяжет Запад.

А там и до мировой войны близко. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

Федор Пашин, знаток Фонда содействия общественной дипломатии

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