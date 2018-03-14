В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены 66-летний Сергей Скрипаль, прежний полковник российской военной разведки, и его 33-летняя дочь Юлия, которая приехала из России навестить отца. Бывший шпион ГРУ был завербован британской разведкой MI6 в 1990-х годах. Он приехал в Соединенное Королевство в 2010 году в рамках широкомасштабного обмена шпионами. Очень скоро британским правоохранителям стало конечно, что это еще один случай отравления бывшего офицера российской разведки в Великобритании.

И этой последней атакой Россия во главе с президентом Владимиром Путиным дает миру разведки понять, что она меняет правила: предательство может сделать вас и вашу семью мишенью, даже если вы вышли из игры. Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, передает .

Мотив мести

Спустя неделю после отравления Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила парламенту, что, как установили следователи, бывшего шпиона отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Учитывая факт использования химического вещества военного назначения, связанного с российскими лабораториями по разработке оружия, след явно ведет в Москву.

В то время как Лондону потребовалось 10 лет, чтобы официально обвинить Кремль в отравлении бывшего российского агента Александра Литвиненко в 2006 году, Мэй нужно было чуть больше недели, чтобы официально обвинить Россию в атаке на Скрипаля. Быстрая реакция Лондона, вероятно, была частью замысла: ясно, что Россия хотела, чтобы мир знал, кто стоит за этим покушением. Хотя многие предположили, что набег было вызвано желанием мести (и, вероятно, это играло определенную роль), скорей только, у Кремля был более актуальный мотив для организации отравления.

Согласно сообщениям прессы, MI6 завербовала Скрипаля в начале 1990-х годов, вероятно, в то время, когда он был офицером ГРУ в Испании. Затем он шпионил на британцев до ареста в 2004 году. Согласно данным The Independent, он ушел из ГРУ в 1999 году и занял пост в российском МИДе – еще одной главной цели британской разведки – до отставки из правительства и ухода в бизнес в 2003 году. Он был арестован в результате широкомасштабной операции в 2004 году и был осужден в 2006-м. Скрипаль был приговорен к 13 годам тюремного заключения за предательство, в частности, за то, что он якобы сдавал офицеров ГРУ своим британским кураторам.

Относительно небольшой тюремный срок является интересным фактом в этом деле. В прошлом многие российские разведчики, пойманные на шпионаже для США или других держав, были приговорены к смертной казни. Например, генерал-майор Дмитрий Поляков, также сотрудник ГРУ, был казнен в 1988 году после того, как был признан виновным в шпионаже на Соединенные Штаты (он был разоблачен офицером ЦРУ Олдричем Эймсом, который шпионил на Россию).

Хотя ходят слухи о том, что Скрипаль каким-то образом связан с недавней работой бывшего офицера MI6 Кристофера Стила, составившего очень противоречивое досье, в котором говорилось о сотрудничестве между участниками президентской кампании Дональда Трампа и Кремлем, эти утверждения кажутся необоснованными. Скрипаль вряд ли был активно вовлечен в какую-либо шпионскую работу против России, из-за которой он мог оказаться под прицелом Кремля.

Итак, если предательство Скрипаля десятки лет назад считалось довольно серьезным, чтобы оправдать его смерть сегодня, почему россияне просто не ликвидировали его в 2006 году? Даже если его решили держать для будущего обмена шпионами (под который он в конечном итоге и попал), почему он не получил гораздо более суровое наказание? Тринадцать лет кажутся ничтожным приговором за шпионаж, если вина считается заслуживающей убийства много лет спустя. Таким образом, вызывает сомнения, что Скрипаля атаковали только из-за госизмены.

Состояние разведки

Чтобы понять истинную причину нападения, мы должны сначала рассмотреть текущую ситуацию в среде разведки. После восхождения бывшего офицера КГБ и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Владимира Путина на пост президента России в 2000 году мы стали свидетелями возрождения российских внутренних и внешних разведок.

К середине 2000-х российские спецслужбы стали гораздо более решительными не только в своей деятельности по сбору информации, но и в «мокрых делах» – убийствах и других грязных операциях. Противники Кремля внутри страны и за рубежом стали гибнуть. И многие из этих операций, в том числе убийства журналистки Анны Политковской и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, были умышленно бесцеремонными. Использование редкого радиоактивного изотопа (полония-210) в убийстве Литвиненко сродни оставлению визитной карточки на месте преступления. Есть гораздо более тонкие способы убить кого-то, и Россия часто использует такие методы. Таким образом, нетрудно прийти к выводу, что Кремль хотел дать понять, что он ответственен за убийство Литвиненко. Так же, как и использование редкого нервно-паралитического вещества при отравлении Скрипаля было преднамеренным – еще один пример того, как россияне оставили «визитную карточку».

И эти «мокрые дела» не ограничивались Москвой или Лондоном; враги Кремля были убиты в Украине, Турции, на Ближнем Востоке и даже в США. И, кроме того, вряд ли такие нападения скоро закончатся. Лидер российской оппозиции Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года, а прежний министр по делам печати России и доверенное лицо Путина Михаил Лесин был избит до смерти в гостиничном номере в Вашингтоне в ноябре 2015 года, после того как он, согласно сообщениям, выступил против Кремля.

Разумеется, спецслужбы на Западе должным образом отметили эту агрессию, как и очень активные информационные операции Кремля. Хотя эти кибератаки более широко известны в США, российские спецслужбы также ведут информационные операции против Украины, Великобритании (это происходило в преддверии голосования по Brexit) и в ряде других европейских стран (часто перед выборами). Действительно, россияне прямо пытаются посеять раздор и увеличить разногласия на Западе. В ответ западные разведывательные агентства активизировали свои попытки по вербовке российских шпионов. Особенно востребованы те, кто в курсе программ, направленных против Запада, и кто может помочь разведывательным агентствам понять и предупредить российские операции. Это, в свою очередь, привело к активизации российской контрразведки. В январе 2017 года несколько сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ и членов известной группировки хакеров были арестованы по обвинению в государственной измене за то, что они, по-видимому, предоставили информацию о попытках России вмешаться в президентские выборы в США. Правила Путина Российский президент открыто критикует россиян, которые шпионят на иностранные правительства, и даже прибегал к недвузначным угрозам, заявляя, что предатели «сами загнутся». После нападения на Скрипаля российские государственные СМИ также стали развивать эту тему. Так, ведущий новостей российского «Первого канала» Кирилл Клейменов сказал в эфире: «Хотел бы выступить с предостережением: профессия предателя – одна из самых опасных в мире». Он также с некоторой иронией отметил, что россиянам опасно выбирать в качестве место проживания Англию, поскольку они склонны умирать там при загадочных обстоятельствах. «Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом – люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах», — сказал ведущий. Некоторые выразили уверенность, что Россия не стоит за отравлением Скрипаля, потому что люди, которые были помилованы и стали объектами шпионских обменов (и которые не вернулись к активной разведывательной работе против своей родной страны), как правило, не должны становиться жертвами возмездия. Аргумент заключается в том, что набег на Скрипаля противоречило бы давно установленному протоколу в сфере шпионажа – такие действия могут подорвать саму концепцию шпионских обменов. Однако, учитывая бесстыдство, с которым российская разведка работает при Путине, и отсутствие реальных последствий этих наглых действий, по-видимому, нет никаких причин считать, что подобные правила будут соблюдаться. Действительно, в Кремле переписывают правила для нынешней войны разведок, как им заблагорассудится. И хотя Россия продолжает такие обмены с Западом, Кремль хочет напомнить своим разведчикам, что предательство – крайне опасно. Даже если человек покинет Россию, западные спецслужбы не смогут его защитить. Длинная рука российской разведки достанет и убьет их – и их семьи, что является еще одним давним табу. Таков страшный месседж, который Россия посылает своим нападением на Скрипаля. И он совершенно точно был получен, даже если Скрипалю и его дочери в конечном итоге удастся выжить.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира