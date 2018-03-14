Аналитические Сводки
- Спящие - 2. (1-4 серии)
- Дмитрий Абзалов: Полный провал Терезы Мэй. Не удалось сделать Россию «козлом отпущения»
- На выборах Путина все уже давно расписано, — журналист
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- Путин меняет правила, будут новые убийства по всему миру, — разведка США Stratfor
|На выборах Путина все уже давно расписано, — журналист
|14.03.2018 21:07
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Судя по активности ЦИК и мадам Памфиловой лично — идея с «наблюдением на участках» и «предотвращением фальсификаций» тоже терпит фиаско. Основной массив независимых наблюдателей просто обрезали, вместе с теми СМИ, которые давали им формальную «крышу» редакционного задания.
И я вам знаете, что скажу? Дурак тот, кто ждал его-то другого. На «выборах путина» все уже давно расписано и утверждено. Никаких неожиданностей не будет, а где они будут — быстренько возбудят уголовные дела на тех, кто осмелится заявить о нарушениях. Мадам Памфилова лично обещала бороться с сообщениями о нарушениях.
Но, конечно, «надо идти и голосовать», да? Знаете… Засуньте свои математические выкладки себе в …коробку для макулатуры. Никто эти бумажки не собирается даже и считать. О чем уже давным-давно (лет 10+) каждый раз подают «сигналы». Если вы их старательно «не понимаете», и не видите проблемы, глядя на «146%» — дело ваше, но имейте совесть, не тащите в эту грязь тех, кто не отворачивается от реальности.
Единственная возможная реакция на это всё — жесткий и полный бойкот. Не только «выборов путина», но и, по мере возможности, всех государственных институтов. Свести к вынужденному минимуму любое с ними общение. Бойкот «выборов путина» — только первый шаг в правильном направлении. По очень длинной дороге…
P.S. Алё, СовФед? Где мне наличные-то от госдепа получать, ась?
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