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|В атмосфере Солнца разверзлась огромная корональная дыра
|14.03.2018 22:29
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В солнечной атмосфере появилась каньонообразная дыра, и она извергает обширный поток солнечного ветра к Земле. Обсерватория солнечной динамики НАСА ведет наблюдения за структурой.
Корональная дыра — это область, где солнечное магнитное поле раскрывается, позволяя солнечному ветру утекать в космос. Корональные отверстия появляются несколько раз в месяц и отличаются по размерам и форме. Это протянулось более чем на 800 000 километров, что необычайно много.
Согласно прогнозам NOAA, существует 55-процентная вероятность геомагнитных бурь класса G1, когда поток солнечного ветра достигнет Земли 14 или 15 марта.
Бури класса G1 относительно слабые и незначительно влияют на спутники и глобальные электросети. Тем не менее они могут дезориентировать животных, которые мигрируют с помощью магнитных сигналов в высоких широтах, и обычно вызывают яркие сияния вокруг Полярного круга.Источник - .
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