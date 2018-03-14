В солнечной атмосфере появилась каньонообразная дыра, и она извергает обширный поток солнечного ветра к Земле. Обсерватория солнечной динамики НАСА ведет наблюдения за структурой.



© Spaceweather.com

Корональная дыра — это область, где солнечное магнитное поле раскрывается, позволяя солнечному ветру утекать в космос. Корональные отверстия появляются несколько раз в месяц и отличаются по размерам и форме. Это протянулось более чем на 800 000 километров, что необычайно много.

Согласно прогнозам NOAA, существует 55-процентная вероятность геомагнитных бурь класса G1, когда поток солнечного ветра достигнет Земли 14 или 15 марта.

Бури класса G1 относительно слабые и незначительно влияют на спутники и глобальные электросети. Тем не менее они могут дезориентировать животных, которые мигрируют с помощью магнитных сигналов в высоких широтах, и обычно вызывают яркие сияния вокруг Полярного круга.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира