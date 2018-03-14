Рекс Тиллерсон войдет в историю как единственный госсекретарь США, которого уволили буквально с помощью твиттера. Как отмечают американские журналисты, у Тиллерсона была ужасная неделя: его визит в Африку совпал со смертью его отца, а по пути домой он из твиттера узнал, что он Трамп его отправил в отставку, причем это произошло как раз после того, как самому Тиллеросну пришлось в Африке отдуваться и извиняться за то, что президент США назвал африканские страны буквально "говнодырами". Да, Трамп умеет быть благодарным, как мы видим.

Я понимаю желание российских журналистов шутить, что Госсекретаря США позорно уволили сразу же после его резких слов в адрес России в контексте отравления Скрипаля, но не стоит делать далеко идущих выводов из этого совпадения. Да, мысль о том, что Тиллерсона уволили за наезд на Россию и поддержку Терезы Мэй очень приятно тешит самолюбие, но не надо уподобляться западным журналистам, которые реально ищут руку Кремля в решении Дональда Трампа.

Надо смотреть на вещи трезво, помнить, что на земном шаре мы не одни, и что американская политика и политические решения существуют не только для того, чтобы как-то там взаимодействовать или враждовать с Москвой. Кстати, о предстоящей отставке Тиллерсона говорили еще осенью прошлого года, но тогда для этого, видимо, еще не сложились все условия. Вообще создается чувство, что прежний глава Эксон Мобил на полном серьезе пытался послужить своей стране в роли госсекретаря и, насколько мог, пытался сгладить те острые углы, которые создавал сам Трамп своими несдержанными действиями, причем у самого Тиллерсона с Трампом были очень плохие отношения, и госсекретарь (который вообще-то сам очень богатый человек и прежний руководитель компании, которая по размеру в разы превосходит любой бизнес Трампа) не стеснялся высказывать президенту всё, что он о нем думает. Очень может быть, что известная, благодаря американским СМИ, история о том, что Тиллерсон назвал Трампа "*бнутым кретином" (f*cking moron) - является правдой, ну и соответственно такие отношения не могли закончиться хорошо.

То, что новым госсекретарем США станет руководитель ЦРУ и один из "ястребов" американской политики - это довольно плохо. Это не катастрофа, конечно, но скорее только это предвестник довольно неприятных дипломатических сюжетов в российско-американских отношениях. Тиллерсон всё-таки играл роль ручного тормоза во внешней политики администрации Трампа и сейчас этого тормоза не будет, и это явно не повод для оптимизма. С другой стороны, ну что не было у Лаврова сложных партнеров для переговоров? Справится как-нибудь, тем более, что в пользу российской дипломатии хорошо работает железный принцип: кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Этот принцип сильно повышает любовь к диалогу даже у самых заядлых русофобов.

Кстати, я очень далек от мысли о том, что Помпео умышленно назначили для борьбы с Россией или из-за его каких-то очень страшных антироссийских взглядов. Судя по его цитатам, его взгляды не сильно отличаются от взглядов среднего американского политика и выделяются разве что профессиональных цинизмом, что легко объясняется его профессией. В остальном - обыкновенный американский ястреб, который ненавидит буквально всех, то есть реально всех, кроме США и некоторых отдельно любимых американских стран-союзниц. Если посмотреть его высказывания не только о России, а вообще о мире, то там полный набор: Ким Чен Ыну было бы неплохо подстроить несчастный случай, Китай - враг, Иран - враг, вообще все плохие и всех надо мочить, без проявлений слабости. Миру от этого ничего хорошего не будет, но с другой стороны такой с позволения сказать "дипломат" вполне может сделать за нас всю работу по созданию большой, дружной и злой антиамериканской коалиции - от Азии и до Южной Америки. У Трампа как раз намечается торговая война с Евросоюзом и Китаем, так что чем агрессивнее будет американская дипломатия, тем хуже будет самим США. Если Вашингтон действительно думает, что пуп земли находится где-то рядом с Овальным кабинетом Белого дома, то пусть попробует действительно повоевать на несколько фронтов сразу. Вся мировая история как бы намекает на то, что это плохая идея, но Америка - это молодая империя, ей пофиг на чужой опыт.

Что до нового руководителя ЦРУ, то тут можно только поаплодировать Трампу. Назначить управлять ЦРУ Джину Хаспел - профессиональную тюремщицу, которая в секретной тайской тюрьме занималась пытками людей, похищенных ЦРУ - это очень сильный ход, который позволяет навсегда заткнуть рот любым сторонникам США, которые что-то нам рассказывают про права человека. .

Кстати, и Помпео, и Хаспел - сторонники системы тотальной слежки за американцами и расширения прав и возможностей американских репрессивных структур. Это все важно и вот почему. Весь остальной мир с Вашингтонскими ястребами как-нибудь справиться, а вот рядовым американцам предстоит жить в стране, напоминающей концлагерь. Если посмотреть каких позиций придерживаются назначенцы Трампа, то по большому счету бояться должны сами американцы - потому что администрацию Трампа постепенно заполняют люди, которые ни в грош не ставят их права, их свободы, их желание не ходить под слежкой всю жизнь. Ну а мы - счастливые люди, потому что нас с нашими "кинжалами" и другими "нежданчиками" никто точно даже и пальцем не посмеет умиляться.

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