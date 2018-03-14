Молния! Вчера произошло беспрецедентное событие. Внезапно скончался сподвижник Бориса Абрамовича Березовского по делу «Аэрофлота» Николай Глушаков. Найден задушенным, как и быстрый олигарх. Днем ранее был отравлен специальным ядом КГБ прежний сотрудник ГРУ Борис Скрипаль. Диссидент Женя Чичваркин обнаружил за собой слежку чекистов, которые лузгали семки перед его домом. Кремль окончательно сорвался с катушек и решил убрать всех неугодных за неделю до выборов нелегитимного президента. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила ультиматум Мордору.

Великое Британское королевство, над которым никогда не заходит солнце, действительно объявило войну плюгавой России. Но Путин продолжает сохранять трусливое молчание, и следовательно истечение 24-х часового ультиматума закончилось смертью великого ученого Стивена Хокинга. Сколько еще нужно совершить смертей в Лондоне, чтобы у русских проснулось чувство стыда, и они наконец-то покаялись в Гааге? Совестливо и гадливо на душе. Вина КГБ во всех этих происшествиях настолько очевидна, что никого уже не удивит, если сегодня Евгения Чичваркина или какого другого известного политбеженца расстреляют гэбисты в форме НКВД из пулемета Максим, и еще оставят на месте преступления две бутылки водки Stolichnaya. Чтобы уже ни у кого не вызывало сомнений прямое участие террана Влада Путина. Ведь с Лондону выдачи нет.

Третьего дня мне, а также видным представителям брайтонской интеллигенции – Моисею Жидоплясову, Абраму Жидовских, Якову Моисеевичу Айлисману, Сергею Талку, Александру Тверскому, Самуилу Кацу и Абраму Моисеевичу Чингачкуку пришли приглашения от премьер-министрки Терезы Мэй с просьбой безотлагательно посетить Лондон до 18-го марта. В связи со вскрывшимися фактами коррупции в высших эшелонах Мордора. Я уже направился в фонд Freedom House для оформления гранта для поездки на неясный Альбион, как вдруг случайно увидел рекламу про традиции британского чая Ахмат. Почему-то сразу в голову пришла незавидная судьба Александра Литвиненко. Воспользовавшись внутренней интуицией, я сознательно затянул сроки поездки, запросив у британского посольства двести биткоинов на авиабилеты для брайтонской интеллигенции. А тут и пришла новость о Борисе Скрипале. Поэтому решил до чемпионата мира в Лондон – ни ногой. Ну, это, где рыба, чипсы, чай, дрянная еда, погода еще хуже, Мэри, е*ать её в сраку, Поппинс. Лондон! Береженого Боннэр бережет. Пока гэбня лютует в Британии. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Так победим!

С уважением, Лев Щаранский.

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