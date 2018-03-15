Собственно, ничего нового по сравнению с началом Второй Мировой войны. Опять претензии и потуги на глобальное доминирование англо-саксонского мира. Новой колонией они пытаются сделать всю Европу. Бриташки хотят объявить войну России за убийство, произошедшее на их территории (в котором к тому же обнаружились следы хохлов). Свежо в качестве casus belli.

Да и США готовы войти в открытый военный конфликт с Россией на территории Сирии. Расклад не менее бессовестный — приперлись в чужую страну, снабжают оружием террористов и боевиков, пытаются свергнуть законное правительство — но, когда этого не подучается, виновата во всём Россия.

США действуют по всем правилам криминального бизнеса: если не можешь отдать долги, устрани должников. Не можешь выиграть на конкурентном поле — устрани конкурентов. Проворовался — сожги карточный домик. Война всё спишет. Многие на ней еще и зарабатывают. Все те же, к слову.

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