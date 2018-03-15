|Обожаю британских придурков
|15.03.2018 08:33
|
Они уже освоили постановки в стиле белых касок. Оцените фото с места применения «новичка» — на нем два зеленых клоуна в скафандрах высшей биозащиты, с замкнутым циклом. Еще два белых клоуна просто в ОЗК и респираторах. И три английских пожарника просто в касках, с тупыми рожами. А чо им будет — они же за бело-синей ленточкой стоят.
Самое смешное, что у пожарников в машине (большой и красной) имеются средства защиты, которые может быть и похуже, чем у клоунов в зеленом, но лучше, чем у тех, которые в белом. Но их просто забыли предупредить, что снимается вымышленный фильм про отравление людей неизвестным веществом. Впрочем, корреспондент Би-Би-Си там вообще был даже без каски. Что нам кагбэ намекает — он был в курсе, что это просто постановка.
Кстати, на днях пытался посмотреть новые «звездные войны»… Выдержал 12 минут, после бомбардировщика, бомбящего дредноут свободно падающими бомбами в космосе (аааа, драть!!!!) мой мозг отказался смотреть это дальше. И точно — режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон заявил, что . И это нихрена не шутка.
Немедленно вспомнился анекдот про всесильных ворогов:
— Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!
Теперь, оказывается, русские правят миром. Выбирают америке президентов, меняют сюжеты кинофильмов, травят кого хотят где хотят. Уверен, что в воскресенье мировое общество обвинит Россию во вмешательстве в выборы президента РФ. На западе Путина давно подозревали в связях с Кремлём, но теперь предъявят неопровержимые доказательства.
Господи, какие же они все дебилы.Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира