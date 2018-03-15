Они уже освоили постановки в стиле белых касок. Оцените фото с места применения «новичка» — на нем два зеленых клоуна в скафандрах высшей биозащиты, с замкнутым циклом. Еще два белых клоуна просто в ОЗК и респираторах. И три английских пожарника просто в касках, с тупыми рожами. А чо им будет — они же за бело-синей ленточкой стоят.

Самое смешное, что у пожарников в машине (большой и красной) имеются средства защиты, которые может быть и похуже, чем у клоунов в зеленом, но лучше, чем у тех, которые в белом. Но их просто забыли предупредить, что снимается вымышленный фильм про отравление людей неизвестным веществом. Впрочем, корреспондент Би-Би-Си там вообще был даже без каски. Что нам кагбэ намекает — он был в курсе, что это просто постановка.

Кстати, на днях пытался посмотреть новые «звездные войны»… Выдержал 12 минут, после бомбардировщика, бомбящего дредноут свободно падающими бомбами в космосе (аааа, драть!!!!) мой мозг отказался смотреть это дальше. И точно — режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон заявил, что . И это нихрена не шутка.

Немедленно вспомнился анекдот про всесильных ворогов:

— Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!

— Ну да, читаю.

— Как же вы можете! Вы же еврей!

— А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут… Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!

Теперь, оказывается, русские правят миром. Выбирают америке президентов, меняют сюжеты кинофильмов, травят кого хотят где хотят. Уверен, что в воскресенье мировое общество обвинит Россию во вмешательстве в выборы президента РФ. На западе Путина давно подозревали в связях с Кремлём, но теперь предъявят неопровержимые доказательства.

Господи, какие же они все дебилы.

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