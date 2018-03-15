Преемник Рекса Тиллерсона – свой и для военных, и для ВПК

Замена госсекретаря США Рекса Тиллерсона на директора ЦРУ Майка Помпео ожидалась и тем не менее стала сюрпризом: ведь ещё недавно президент Трамп говорил, что ничего подобного в ближайшем будущем не произойдёт. Эксперты гадают, что переполнило «чашу терпения» главы Белого дома. Высказывается мнение, что они разошлись во взглядах на ответственность России за на перебежчика Скрипаля в Великобритании. Однако здесь явная натяжка, ибо оба деятеля говорят лишь о готовности поддержать Лондон в его оценках, а не выносят окончательный приговор. Ближе к сути те, кто указывают на расхождения госсекретаря и президента по широкому кругу внешнеполитических вопросов – от ядерных программ Ирана и КНДР до Парижских соглашений по климату.

Уходящая натура – Рекс Тиллерсон

Тиллерсон, как правило, занимал более сдержанную позицию, за исключением, пожалуй, отношений с Россией, в которых, словно оправдываясь за имеющуюся у него от Москвы награду за нефтяное сотрудничество, выступал в лагере ястребов. Однако не было заметно, что именно это вызывало какое-то особое недовольство президента. Более серьёзным раздражителем во взаимодействии Трампа и госсекретаря было скорее упорное бойкотирование последним США перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Максимум, что сделал до сих пор Тиллерсон, это о проведении ремонта и реконструкции в американском генконсульстве в Иерусалиме, подрывая тем самым престиж «теневого министра иностранных дел» Америки и зятя президента Дж. Кушнера, а заодно и кушнеровского тестя. Кроме того, отставка Тиллерсона может быть предзнаменованием намерений Трампа провозгласить в ближайшее время выход из «ядерной сделки» с Тегераном.

Однако за всеми этими расхождениями кроются довольно глубокие противоречия между деловыми кругами, представленными Тиллерсоном, и теми, кто стоит за Трампом. Будучи бывшим исполнительным директором ExxonMobil, отставленный госсекретарь защищал интересы той части американского бизнеса, которая уже укоренилась на Ближнем Востоке и не заинтересована в дальнейшем ухудшении отношений с исламским миром. В то же время выбор главой Белого дома нового руководителя Госдепартамента в лице Майка Помпео ясно говорит о том, кто рвётся к переделу в регионе сфер экономического влияния и к укреплению в нём американской военной инфраструктуры.

Майк Помпео

Майк Помпео широко зарекомендовал себя тем, что является ставленником , вместе владеющих крупнейшей частной корпорацией Америки Koch Industries (доходы за 2017 год составили $100 млрд, численность занятых более 120 тыс. человек). Братья известны своими ультраконсервативными взглядами, поддержкой соответствующих течений (таких как «Движение чаепития») и исключительно высоким уровнем «политического спонсорства». Их ежегодные пожертвования на «общественную деятельность» исчисляются многими десятками миллионов долларов. К этому семейству в полной мере применимо часто адресуемое американскими СМИ по адресу других понятие «олигархи».

Дэвид и Чарльз Коч

Их поле деятельности охватывает главным образом нефтепереработку, а также строительство и эксплуатацию трубопроводов. Имея широкую сеть филиалов и обширные инвестиции за рубежом, братья Коч до последнего времени очень слабо присутствовали в ключевом для сферы их деятельности ближневосточном регионе.

Схема компаний и предприятий братьев Коч за пределами США

И только сейчас перед ними открывается возможность «перетасовать» здесь все карты по-новому и потеснить своих традиционных конкурентов. Помпео тесно связан с братьями со времён создания им крупной компании по производству и обслуживанию нефтедобывающего оборудования Sentry International в общем для них канзасском городе Вичита (Wichita). Он, в частности, до последнего момента являлся членом попечительского совета, основанного братьями консервативного информационно-аналитического центра Канзасский институт политики (Kansas Policy Institute). При финансовой поддержке семьи Коч в 2010 г. Помпео провёл кампанию по своему избранию в палату представителей Конгресса, где довольно последовательно отстаивал их взгляды и интересы. Сначала в комитете по энергетике и торговле, а затем и в спецкомитете по разведке. Среди коллег получил прозвище Конгрессмен от Братьев Коч. За время пребывания в Конгрессе Помпео от семьи Коч легально 375 500 долл. И ведь какие только причудливые связи политиков США не расследуют американские прокуроры, кроме одной – связи с большим бизнесом! В пользу своих покровителей кандидат в госсекретари, к примеру, проталкивал законы о сокращении регулирующих мер в отношении нефтяных и газовых компаний, а также прекращении налоговых поблажек на разработку источников возобновляемой энергии. Достаточно сказать, что руководителем аппарата Помпео в Конгрессе был корпоративный адвокат Koch Industries Марк Ченовет (Mark Chenoweth). А в 2012 году Помпео даже написал для Politico статью с характерным заголовком «Прекратите преследовать братьев Коч».

Помпео для этой семьи как проверенный проводник её интересов, имеющий к тому же прочные связи с силовыми структурами, – идеальная фигура на новом посту. Преемник Тиллерсона – свой и для военных, и для ВПК. В 1986 г. он закончил военную академию в Вест-Пойнте первым по успеваемости в выпуске. Три года командовал танковым взводом 4-й пехотной дивизии в треугольнике границ ФРГ, ГДР и Чехословакии, воочию наблюдая за «противником» по ту сторону железного занавеса. В 1991 г. он уволился из армии, посчитав, конечно, что в новых геополитических координатах военная карьера уже не имеет особого смысла. Хотя прослужил он немного, но «первый в выпуске» Вест-Пойнта с его особым «братством чести» – весомая рекомендация и для шефа Пентагона генерала Мэттиса, и для помощника по национальной безопасности генерала МакМастера. Помпео подтвердил свои способности, с отличием закончив самую авторитетную в стране юридическую школу Гарвардского университета, где даже был редактором издания Harvard Law Review. Однако и этого ему показалось мало. До того как Помпео сблизился с братьями Коч, он с товарищами основал по линии сотрудничества с ВПК аэрокосмическую компанию Thayer Aerospace с общим числом занятых в 400 человек.

Эксперты однозначно относят Майка Помпео к числу ястребов. Особой непримиримостью отличается его позиция в отношении Ирана, против которого он призывал применить военную силу ещё в 2014 году. Уже на посту директора ЦРУ в конце 2017 года он ставил на одну доску Иран и «Исламское государство» [в России эта террористическая организация запрещена]. Легко предположить, что Помпео поддержит обещанный Трампом выход из ядерной сделки с Ираном, чему Тиллерсон откровенно противился.

Столь же жёсткими являются взгляды Помпео на происходящее в Сирии. Он не раз заявлял, что не может представить «стабильную Сирию» с Башаром Асадом у власти. Процесс национального примирения и прекращения военных действий в этой стране кандидат в госсекретари не иначе как «уловкой аятолл и Владимира Путина». Он также убеждал, что обмениваться развединформацией по Сирии с Россией – «вредная идея», так как Россия может использовать эту информацию для нанесения ущерба США и удара по сирийским отрядам, лояльным Вашингтону. Помпео не совсем в унисон с главой Белого дома даже , что «вмешательство России» в политическую жизнь США не было единичным, что оно было «постоянной угрозой», существовавшей «много лет».

В целом «гремучая смесь ястребов» из числа бывших и действующих военных во главе силовых и внешнеполитических структур США да ещё настроенных на экспансию в ближневосточном регионе может вызвать дальнейшую дестабилизацию этого самого взрывоопасного района на Земле, как и мира в целом. Остаётся надеяться, что свойственный профессиональным военным прагматизм всё же вынудит их руководствоваться в первую очередь здравым смыслом, а не геополитическими и идеологическими химерами. Ну и надо надеяться, что президент Трамп проявит довольно воли, чтобы «горячие головы» в его окружении не вогнали Америку в опасные для всех авантюры.