Аналитические Сводки
- Большое британское наказание России: почему мир в изумлении
- 98% украинцев помогли бы Рубану «разгружать мебель», — Савченко
- В Украине его нет: в Британии приоткрыли тайну яда «Новичок»
- Зять Березовского был отравлен три месяца назад, но британцы замяли дело - источник
- Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1-2
|Перемирие на фронте: за сутки не зафиксировано ни одного обстрела позиций ВСУ
|15.03.2018 10:21
|
За минувшие сутки, 14 марта, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано ни одного обстрела позиций ВСУ. Украинские защитники, в свою очередь, также придерживаются условий полного прекращения огня.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что установленное с 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
Поделитесь статьей с друзьями