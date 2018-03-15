Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года. Об этом говорится в документах Министерства обороны Болгарии, сообщает Reuters.

Болгария, которая является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна качественно отремонтировать МиГ-29, которые были поставлены еще во времена Советского Союза. Поэтому Болгария не приглашала других участников к соглашению. София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.

Министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний договор на 81,3 млн. леев ($51.45 млн.) с группой «МиГ», но отложило подписание после жалобы украинской компании «Укринмаш». Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.

Минобороны объясняло, что выбрало процедуру прямых переговоров с концерном «МиГ», потому что только российская компания имеет лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможность ремонта МиГ-29.

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