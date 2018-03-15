С начала суток оккупанты из 82-мм минометов обстреляли Водяное, на других участках обороны сохраняется тишина.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский, передает информационное агентство УНИАН.

«С начала сегодняшних суток соперник один раз нарушил режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Водяное. На других участках нашей обороны сохраняется тишина», — сообщил он.

Отметим, что в ОБСЕ заявили, что в последнее время на востоке Украины удалось сократить число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней за последние два года.

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