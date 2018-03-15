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|Зять Березовского был отравлен три месяца назад, но британцы замяли дело - источник
|15.03.2018 11:12
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Новые подробности появляются в шпионских делах на Туманном Альбионе: Оказывается, ещё три месяца назад там был отравлен зять Бориса Березовского, но дело было умело замято.
В сети появилась информация, что прежний зять почившего уже российского олигарха Бориса Березовского Георгий Шуппе был также отравлен в Великобритании.
Причем уже три месяца назад, только шумиху из этого никто не стал делать.
Бизнесмен 46 лет от роду был отравлен в собственном коттедже в графстве Суррей.
Преступника удалось поймать по горячим следам, а сам Шуппе был выписан из больницы примерно через неделю. Теперь информация всплыла лишь ввиду покушения на 66-летнего шпиона Сергея Скрипаля и его взрослой дочери.
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