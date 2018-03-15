В Украине невозможно найти нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Оно было разработано и изготовлено в Шиханах, городе в центральной России, где находится военное научно-исследовательское учреждение. Об этом заявил знаток британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет

По его словам, химическое вещество невозможно найти в других местах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Узбекистан.

Эксперт сообщил, что эта информация содержится в докладе, представленном несколько лет назад Россией международному органу, который контролирует химическое оружие — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Их больше нет нигде, — сказал он.

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