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|В Украине его нет: в Британии приоткрыли тайну яда «Новичок»
|15.03.2018 11:15
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В Украине невозможно найти нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Оно было разработано и изготовлено в Шиханах, городе в центральной России, где находится военное научно-исследовательское учреждение. Об этом заявил знаток британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет
По его словам, химическое вещество невозможно найти в других местах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Узбекистан.
Эксперт сообщил, что эта информация содержится в докладе, представленном несколько лет назад Россией международному органу, который контролирует химическое оружие — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Их больше нет нигде, — сказал он.