Планы известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского построить в Днепре нынешний аэропорт интригуют. Конечно, у президента и владельца группы DCH давние интересы в мощных инфраструктурных проектах. И есть что предъявить в качестве убедительных аргументов. Например, реконструкцию аэропорта в Харькове к Евро 2012.

Тогда проект был реализован в традиционном для подготовки к таким мероприятиям формате государственно-частного партнерства. Кабмин берет на себя реконструкцию взлетно-посадочной полосы, навигационного оборудования и остается их полноценным владельцем. Частный инвестор обеспечивает нынешний и удобный терминал, способный справиться с плановым пассажиропотоком и в награду получает именно его площади под магазины, кафе и прочие варианты для получения прибыли.

Технически схема действительно рабочая и вполне нормальная. Продать хитрый объект (саму полосу, навигацию и прочее) государству нельзя. По логике и по закону. Даже в мирное время. С другой стороны, вкладываться в терминал, гостиницу, общепит и автостоянки правительству не имеет смысла. Не его задача быть инвестором в таких вопросах, да и денег лишних в бюджете традиционно нет. Так что разделить на двоих вполне логично. Государство получает свои деньги за эксплуатацию своей собственности, а предприниматель тоже не остается в накладе. А государство еще и налоги возьмет, получив двойную прибыль на одном проекте.

Так красиво можно было делать в Харькове, Донецке, но в Днепре есть один нюанс – разделить на двоих тут не получится. Потому что у старого терминала уже есть хозяин – компания «Днеправиа», которая принадлежит Игорю Коломойскому. И тут у Ярославского возникают определенные проблемы. Помните детскую подвижную игру «Два – третий лишний?» Так вот и тут «третий», которого в узком кругу группы «Приват» принято называть «Первым», действительно лишний. Потому что к процессу подключился тот, кого называют «Первым» уже в Киеве. Это уже не бизнес-схема, это целый клубок проблем, учитывая сложные отношения между участниками процесса.

Вопрос даже не в том, что вести дела с Игорем Коломойским могут себе позволить только его хорошие друзья. Он очень жесткий игрок, ну так и Ярославский тоже не из Кебриджа вчера вернулся. Суровые законы бизнеса с украинскими традициями знает прекрасно, в Днепре уже работал, так что договориться с владельцем «Днеправиа» вполне мог бы. Но так сложилось, что у Игоря Валериевича сейчас некоторые проблемы в отношениях с Генеральной прокуратурой. Которая очень активно ищет, куда делись деньги «Приватбанка». И генпрокурор уже не раз прозрачно намекал, что дело темное и приговор вполне может быть с конфискацией. Так что собственность Игоря Валериевича в любой момент может отойти государству, если на то будет воля Высокого Суда Лондона. А процесс там идет пока без особого оптимизма. И кто в этих условиях инвестирует в проект или рискнет его купить? Неизвестно, что там в перспективе с прибылью, но купить чужие проблемы с ГПУ, это совсем не кошерный бизнес. Особенно, если при таком развитии событий, продавец тебе точно ничего не вернет.

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В бизнесе есть такое понятие – рискованный актив. Как и в обычной жизни. То есть квартира в центре по цене комнаты на окраине, Мерседес по цене Жигулей или, допустим, терминал аэропорта в Днепре. Бенефициаром которого является человек, чьи активы могут конфисковать. Конечно, если нет ареста на имуществе, Ярославский в суде может настаивать, что он честный приобретатель. Но назвать эту позицию железобетонной нельзя. Особенно, когда ты играешь против государства. Тем не менее, мэр Днепра и давний товарищ Коломойского Борис Филатов уверяет, что новый аэропорт будет. И, прекрасно понимая всю сложность ситуации, отдельно отмечает, что Порошенко это дело поддерживает и держит на контроле. Непростая ситуация? Это еще мягко сказано.

Попробуем еще раз? Ярославский собирается войти в реконструкцию аэропорта в Днепре на условиях государственно-частного партнерства, хотя терминал уже принадлежит Коломойскому. Последний не возражает, но его бизнесом живо интересуется Генпрокуратура и имущество могут конфисковать за долги «Привата». Плюс, у Коломойского, мягко говоря, непростые отношения с президентом. К мнению которого Генпрокуратура прислушивается. Но президент в курсе готовящейся сделки и целиком ее поддерживает. Даже держит на контроле. Если это шахматы, то как минимум трехмерные.

Разбираться дальше в хитросплетениях отношений между игроками и судебными перспективами не имеет смысла – увязнем. А вот если посмотреть на проблему в целом, то все несколько проще. Берем условия задачи. Днепру нужен новый нынешний аэропорт. С хорошей взлеткой, способной принимать тяжелые самолеты. С новым современным терминалом. В город с таким количеством населения и такими деньгами те же лоу-косты придут с большим удовольствием. Если «Днеправиа» их пустит, конечно. Никто не в накладе – государство и город получают свои налоги, инвестор получает прибыль, жители целого региона – возможность летать за разумную цену. Рейтинги растут. Плюс, армия сможет оперативно перебрасывать по воздуху резервы ближе к линии фронта большими транспортными самолетами. И если потребуется – не только украинская. Красиво? Очень. А какие интересные по деньгам будут подряды на таком проекте!

Могут ли Коломойский и Порошенко найти компромисс ради того, чтобы эту самую задачу решить к общей радости? Безусловно. И это объективно очень правильное решение, потому что нынешний аэропорт Днепр заслуживает. Но суды, ГПУ и возможная конфискация портят всю картину. Самый простой вариант, конечно, та самая конфискация, но тогда процесс слишком растягивается по времени. А о сделке говорят, как о практически свершившемся факте. Ярославский может выкупить старый терминал все равно у кого, хотя у НБУ, но тогда где тут интересы Игоря Валериевича? А они обязаны быть. Значит, компромисс найден. Интересно, все-таки, на каких условиях Коломойский и Порошенко пришли к согласию. Маловероятно, что они будут рассказывать, но поведение Генпрокуратуры и оформление инвестиционного соглашения (как и список участников, плюс список подрядчиков) расскажут нам о многом. В самое ближайшее время.

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