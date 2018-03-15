Допрос в СБУ Надежды Савченко, героини Украины и главной участницы антигосударственного заговора с целью свержения Петра Алексеевича с однотуровой табуретки, превратился в эпическое шоу.

Но обо всем по порядку. С утра пораньше двинул в управление Службы безопасности по Киеву и Киевского области. Не то чтобы мне приспичило, или вызвали. Вызвали, как раз «нашу Надю». Вызывал лично Юра Луценко, генеральный прокурор и алкоголик. Через СМИ.

На экране появилось красное лицо прокурора, которое сообщило: или Надя приходит на допрос в 11.00, или у меня на столе лежит рыба, завернутая в представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности. По данным ГПУ, полученным с помощью анализа «Фейсбука» и «Инстаграмма», Савченко находится в Испании. Поэтому ей следует немедленно воспользоваться самолетом для дачи показаний по участию в перевороте с использованием миномета. В результате Надюша резко прилетела в Киев и анонсировала свою прессуху прямо на ступеньках спецслужбы. Вот именно следовательно с утра пораньше я и двинул в СБУ.

В Киеве опять выпал снег. Порка «Газпрома» продолжается, правда, многие уже подустали. Но не суть. Столичное управление СБУ располагается в Аскольдовом переулке. Недалеко от Верховной Рады и фирменного магазина «Рошен». По Грушевского прогуливались парочками патрули Национальной гвардии. Они романтично смотрелись на фоне бигбордов «С презервативом как по нотам». Светофоры выключены, на перекрестках полицейские активно машут палками. В воздухе витает тревога и маты прохожих, ныряющих в сугробы мокрого «газпромовского» снега.

Толпа перед управлением СБУ, ступени которого помнят подошвы экс-президента Грузии Михо Саакашвили, собралась приличная. Отборные «шакалы пера» и десятка два-три телекамер. Фотографов вообще посчитать не удалось, поскольку они буквально роились. У многих были заклеены названия фотоаппаратов. Оказывается, «Никон» платит за то, чтобы в кадр попадал логотип компании. Судя по всему, многие фотокоры – нищеброды, поскольку не сумели получить деньги. Но явно рассчитывали. Стрим с предполагаемого места события вело человек десять. Еще ничего не происходило, а стрим уже вовсю «тек по трубам». Ждали машину Савченко, следовательно кидались ко всем «Шкодам», пугая робких сотрудников спецслужбы, сидящих за рулем.

Надя всех перехитрила, поскольку пришла пешком со стороны магазина «Рошен». Все оживились, раздались приветственные крики – «Слышь, дол…еб в красной куртке, пригнись!». Собственно пресс-конференция как таковая не получилась. На протяжении восемнадцати минут Савченко озвучивала заранее заготовленные тезисы. Сначала Надя обратилась к своему куратору – Владимиру Владимировичу Путину. Ну тут все так думают, демократия, х...ле. Она призвала его немедленно освободить всех украинских пленных. Затем вполне логично перешла к обвинению генерального прокурора в алкоголизме и разнообразных преступлениях. В частности, завозе стволов на майдан. После этого перешла к Парубию. Спикеру тоже досталось, поскольку, по словам Савченко, Андрюша в большой синей машине привез к консерватории снайперов. Вместе с Сергеем Пашинским. Общий вывод – все подонки, только Надя – истинный молодец.

Попытки «шакалов» расспросить насчет участия Савченко в перевороте полностью ею игнорировались. Она явно шпарила по тезисам, делая паузы, чтобы вспомнить очередной абзац. Довольно сумбурно получалось, но смысл уловить все же удалось. Вальцман – конченый подонок. «Девяносто восемь процентов украинцев готовы помогать разгружать машину с мебелью, которую привез Рубан». Тут необходимо пояснить смысл шутки. 8 марта на пункте пропуска «Майорское» был задержан минивэн с «известным волонтером» Владимиром Рубаном. При обыске в мебели, которую перевозил «волонтер», обнаружили миномет, гранатомет, кучу автоматов и боеприпасов. СБУ заявило, что все это богатство предназначалось для убийства руководства государства. По мнению Савченко, все хотят помочь в этом интересном и увлекательном деле. Власть грабит народ при помощи олигархов, от «гидности» не осталось ни следа.

Довольно интересно Надя объяснила смысл завоза миномета и сопутствующих ему «принадлежностей» на территорию суверенной нации. Оказывается, «спецслужбы Украины проводят спецоперации в РФ, для чего им очень нужны всякие минометы и автоматы именно российского производства». Ну вы поняли: на Кремль движется ДРГ Главного управления разведки МО Украины. Чем ее вооружать? Конечно же, минометами российского производства. Когда их хлопнет ФСБ, то ничего доказать не сможет: мы типа мирные заробитчане, едем на стройку, миномет нашли в лесу. Все, тупик.

Получается, что Рубан по заданию СБУ раздобыл в ДНР типично российские стволы для дальнейшего использования в «специальных операциях на территории Российской Федерации». Но Грицак (председатель СБУ) на самом деле просто тупо подставил волонтера, показательно арестовав его на пункте пропуска. И как только у «шакалов пера» созрели уточняющие вопросы, Надя объявила об окончании сношения со СМИ. Резко развернулась и, сбив нижней частью тела подвернувшуюся (не вовремя) журналистку, рванула в здание СБУ.

Это, как вы поняли, были довольно сумбурные «цветочки» в изложении Нади, которые очень быстро превратятся в крупные «ягодки». Если коротко и просто, то героиню Украины будут сажать второй раз. Первый раз ее, как мы все знаем, посадил Путин, теперь сажать будет Вальцман. Приезд Савченко на допрос ничего не меняет: генпрокурор Луценко 15 марта внес в Верховную Раду представление на снятие с депутата Наденьки неприкосновенности с целью привлечения к уголовной ответственности. Все доказательства собраны: «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала осуществить террористический акт в Верховной Раде: уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента, а из автоматов добивать тех, кто выжил». Это слова прокурора. Генерального. План хороший. Рабочий. Поэтому депутаты, даже не дожидаясь появления представления Луценко в повестке дня, единодушно исключили Савченко из состава комитета по национальной безопасности и обороне. Дескать, имеет доступ к военным тайнам, которые оперативно сливает Кремлю.

Интересный, знаете ли, расклад получается: если «наша Надя» оперативно не уедет в Россию, то сядет минимум на десять лет в Украине. Шоу потрясает своей психоделичностью и накалом.

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