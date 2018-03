Полярное сияние над Землей после вспышек на Солнце. Изображение с сайта twitter.com.

Распространяемые в средствах массовой информации сообщения о предстоящей рекордной ("сильнейшей", "мощнейшей", "экстремально опасной" и даже "монструозной") магнитной буре не являются достоверными. Об этом свидетельствуют данные объективного анализа геомагнитной обстановки и активности Солнца. Судя по всему, данные сообщения представляют собой гипертрофированно искаженную информацию о действительно ожидающемся (и уже наблюдающемся) росте геомагнитной активности, который . Уровень этих бурь оценивается в настоящее время математическими моделями, как единица по пятибалльной шкале, что соответствует минимальной силе события.

Источником данной информации, насколько можно судить, является сообщение британского таблоида Daily Express от 14 марта 2018 года с заголовком "NASA warns MONSTER SOLAR STORM to slam Earth TODAY and spark total POWER wipeout" (НАСА предупреждает, что чудовищный солнечный шторм накроет Землю и вызовет тотальный энергетический коллапс). Текст статьи можно найти в интернете по заголовку. Материал, действительно содержит ссылку на сообщение американского агентства, но не НАСА, а NOAA (Национальная атмосферная администрация), которое выглядит следующим образом "A minor geomagnetic storm watch is now in effect for the 14 and 15 March, 2018. Aurora may be visible at high latitudes” (Слабая геомагнитная буря ожидается 14 и 15 марта 2018 года. На высоких широтах могут наблюдаться полярные сияния). Квалифицированный журналист в этом месте ставит точку и заканчивает материал, но журналист издания "Daily Express", как выясняется, более тонко почувствовал запросы британских (и, неожиданно для себя, и российских) читателей. Он доверительно сообщает, что "последствия могут быть куда серьезнее, чем просто полярные сияния" и далее обрушивает на читателя весь запас своих знаний о чудовищных солнечных взрывах, потоках частиц и выходе из строя энергетических станций. После чего ставит материалу громкий заголовок и собирает десятки и сотни перепечатываний в британских, американских, а теперь и российских изданиях. На этом фоне никто уже не обращает внимания на робкие сообщения агентства NOAA, что ничего подобного они не прогнозировали.

В настоящее время, с учетом коррекций, произведенных по наблюдениям Солнца, . Первая произойдет уже в это воскресенье, 18 марта, вторая в четверг 22 марта и третья через понедельник 26 марта 2018 года. Все три события ожидаются минимального уровня.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

© ЛРАС tesis.lebedev.ru





