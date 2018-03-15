12 марта британское правительство сделало некие сомнительные заявления в духе баек о химическом оружии Саддама — об отравлении своего двойного агента Сергея Скрипаля.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте заявила (твит сохранён) что:

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного назначения того типа, что разрабатывался в России.

Британское правительство полагает, что Россия считает некоторых перебежчиков законной мишенью. Россия ранее производила реагент и всё ещё способна это делать. Нервно-паралитический газ входил в группу реагентов, известных как «Новичок». У России есть целый список проведения спонсируемых государством убийств. Британское правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью именно Россия несёт ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипаль.

Мэй продолжила:

Это было либо прямое действие Российского государства, направленное против Соединённого Королевства, либо Правительство России утратило контроль за нервно-паралитическим реагентом и позволило ему оказаться в других руках.

Я нахожу все вышеприведенные заявления не только сомнительными, но и смехотворными. Вот некоторые факты:

«Новичок», по английски «newcomers», это ряд химических боевых реагентов, разработанный в Советском Союзе в 1970-е и 1980-е годы. Некоторые из этих веществ, как говорят, крайне токсичны.

Существование этих веществ было раскрыто в 1992 году. Россия присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства, хранения и использования химического оружия и его уничтожения в 1997 году. С тех пор (в отличие от США) она уничтожила все запасы советской программы химического оружия. Россия не производит химического оружия.

Данные вещества и их формула не являются исключительно российским знанием или продуктом:

«Одним из ключевых производителей вещества был советский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИОХТ) в городе Нукус, Узбекистан. Небольшие экспериментальные партии оружия можно было протестировать на близлежащем плато Устюрт. Кроме того испытания могли быть проведены в исследовательском центре в Красноармейске близко от Москвы. С момента обретения независимости в 1991 году Узбекистан работал с правительством США по демонтажу и обеззараживанию площадок, где разрабатывались и испытывались реагенты «Новичок» и другое химическое оружие».

Формулы различных веществ ряда новичок не являются российским секретом. США и Соединённое Королевство наверняка знают, как их производить. Говорят, что реагенты делаются из простых компонентов, используемых в гражданских промышленных процессах. (Кстати, говорить о любом реагенте, что он «военного уровня» — чушь. Многие химические вещества, используемые в гражданском производстве тоже очень и очень смертоносны). Химическая лаборатория в местечке Портон-Даун британских вооружённых сил находится только в 8 милях от Солсбери, где якобы и были отравлены Скрипали. Британское правительство заявило, что в Портон-Дауне определили реагент, якобы использованный против Скрипалей. Наверняка лаборатория может и производить подобные вещества, как подобные же лаборатории в других странах.

Теперь давайте возразим утверждениям Мэй:

Каков «список спонсируемых государством убийств» у России? Британские следователи, которые заявляют, что Россия каким-то образом участвовала в смерти агента службы внешней разведки Великобритании МИ6 Литвиненко, очень сомнительны. Я не знаю ни о каких других случаях. Существует давно устоявшаяся традиция никогда не трогать шпионов, которые были обменены. Советский Союз, а не Россия, разрабатывал подобные вещества. Основная работа проводилась в Узбекистане. Помогали демонтировать лабораторию Соединённые Штаты Америки. Вещества ряда «Новичок», как утверждается, в 10 раз токсичнее отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Ви-Экс» (VX). Одна капля VX может убить человека. Если Скрипалей отравили настолько ядовитым веществом, почему они до сих пор живы? Вероятно, Россия способна воспроизвести подобные вещества, но это могут сделать и многие, многие другие страны. Если Россия считает «некоторых перебежчиков» законной мишенью, почему она их сразу не убивает? Скрипаль открыто жил в Соединённом Королевстве с 2010 года. Зачем России вообще его убивать и почему именно сейчас?

Учитывая вышесказанное, совершенно абсурдно делать вывод, что «с большой вероятность» Россия несёт ответственность за произошедшее. Что, если кто-то попал под BMW, значит, «с большой вероятностью» ответственность это несёт правительство Германии?

Реальная вероятность этого столь же высока, как и вероятность, что Саддам мог нанести удар по Британии химическим оружием за 45 минут. Таково было когда-то жульническое заявление британского правительства.

Заявлениям Мэй сегодня можно верить так же, как той чуши Тони Блэра о Саддаме или шоу госсекретаря Пауэлла в Совете Безопасности ООН.

Коллаж



Наиболее вероятно участие Скрипаля в деле Кристофера Стила и операции ЦРУ и МИ6 против Дональда Трампа. Не был ли он убит потому, что угрожал рассказать об этом?

оригинал статьи: , США

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