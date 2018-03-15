|Луценко внес в Парламент представления о задержании и аресте Савченко (документ)
|15.03.2018 14:52
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в ВР представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook. Кроме того, она разместила тексты представлений.
Так, Луценко просит парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины. В другом представлении просит парламент дать согласие на задержание Савченко.
В третьем представлении просит парламент дать согласие на избрание депутату Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
При этом, в своем письме на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия генпрокурор отмечает, что к представлениям прилагаются материалы, где содержится обоснование по этим представлениям на 174 листах.