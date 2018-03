Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. Как информирует со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)», — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Трансляция выступления велась на местных телеканалах.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее только, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

