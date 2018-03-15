Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призывала украинцев и военных свергнуть «преступную власть».

«Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине — это довольно ожидаемое и, наверное, довольно правильное событие», — сказала Савченко после допроса в СБУ.

Она добавила, что такого понимания «нет в командовании, там играют под власть и под Россию и убивают свой народ».

«Но есть много военных, которые понимают, что происходит», — сказала Савченко.

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Также она обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти».

«И теперь я призываю украинцев — если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России. Я никогда не призывала вас на площади, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти добраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», — сказала Савченко.

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