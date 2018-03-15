С народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел случай, в котором может быть задействовано оружие. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации собеседников «Украинской правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что случай не получит огласки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира