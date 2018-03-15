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|Савченко выдворили из зала Рады: пронесла с собой гранаты и пистолет, — СМИ (видео)
|15.03.2018 16:51
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С народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел случай, в котором может быть задействовано оружие. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.
По информации собеседников «Украинской правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.
По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что случай не получит огласки.