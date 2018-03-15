Москва, 15 марта. Британии нужна Россия, потому что жители Соединенного королевства используют российский газ для обогрева своих домов, а вся ситуация с так называемым делом Скрипаля только в очередной раз подчеркивает бессилие правительства Терезы Мэй.

Таким мнением поделился политолог из Лондона Александр Некрасов.

Он рассказал, что в Великобритании были немало удивлены, когда после громогласных заявлений о санкциях Лондон объявил о высылке 23 дипломатов из РФ.

«Я не хочу сказать, что это мелочь, но в целом эта программа «санкций», если их можно так назвать, показывает бессилие правительства Терезы Мэй. Потому что одно дело, когда моська лает на слона – а когда укусить слона, тут уже начинается беда и начинаются проблемы», — заявил Некрасов в эфире канала «Россия 1».

Политолог отметил, что в России вполне себе переживут чемпионат мира по футболу без принца Уильяма и Бориса Джонсона.

Некрасов также поставил под сомнение заявления Лондона о том, что Великобритания займется изучением счетов россиян и контролем финансовых потоков.

«Это столица «черных» денег, и они, простите, утомятся искать, у кого какие деньги. Им придется выгонять всех отсюда из других стран», — объяснил политолог.

По его словам, подобная мера, скорее только, инициирована США, пытающимися перетянуть оффшоры за океан. Некрасов отметил, что в Соединенном королевстве не очень-то рады такой перспективе, ведь «Великобритания уже лет 200 существует на чужих деньгах».

«Если эти деньги уйдут из Британии, здесь есть будет нечего, будут все ходить, побираться, и будет страна третьего мира», — обрисовал отнюдь не радужные перспективы политолог.

Некрасов отметил, что Лондону необходимо дружить с Москвой, так как Россия является естественным союзников Британии. Кроме того, политолог напомнил про российский газ, отапливающий дома британцев, и предупредил о катастрофических последствиях политики Терезы Мэй против РФ.

«Британии нужна Россия. Хотя бы потому, что российский газ отапливает ее дома. Смотреть на это надо как на ребенка, который выкинул игрушки из своей коляски и кричит», — подытожил знаток.

Напомним, новая волна антироссийской истерии, охватившая Великобританию, связана с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который на прошлой неделе был обнаружен в английском Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон без промедления обвинил в причастности к покушению на Скрипаля Москву, не предоставив никаких доказательств этого.

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй в среду озвучила меры, которые Лондон намерен принять против РФ в связи с делом Скрипаля. В Кремле в ответ назвали позицию Великобритании безответственной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения, использовал слова «хамские» и «голословные».

Автор: Федор Веснин

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