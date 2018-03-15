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Андрей Фурсов. Отравление Скрипаля: МИД в режиме квашни
15.03.2018 17:21

Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте. По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. "Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует против нашей страны", - сказала она. Комментирует известный историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

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