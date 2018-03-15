|Лавров упал прямо на сцене форума в Москве (видео)
|15.03.2018 18:38
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на главную сцену форума Россия — страна возможностей. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает издает Корреспондент.
Отмечается, что случай произошел перед лекцией Мир: возможности для России, где министр отвечал на вопросы участников.
Оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.
«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!» — пошутил министр. Эту фразу записала на видео одна из участниц форума.
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