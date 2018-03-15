Дмитрий Седов

Консерваторам во главе с Терезой Мэй необходимо появление внешней угрозы, которая смогла бы консолидировать общество и переключить внимание от надвигающихся экономических проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС. Этим и объясняется спектакль о с вызовом духов «чудовищной российской угрозы», продолжение которого состоялось в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Для Великобритании сбываются Стива Джобса о том, что «Брекзит – это экономическая и политическая катастрофа». Если Британия выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем, её экономика потеряет 252 млрд фунтов стерлингов ($348 млрд) в течение 15 лет, британская газета The Independent.

Ведущие британские СМИ отрапортовали о победе на заседании Совета Безопасности ООН «империи добра», хотя при ближайшем рассмотрении всё выглядит не так, как им хотелось бы. Бросается в глаза особенность прошедшего заседания СБ. В ответ на выверенный и спокойный проект резолюции РФ, призвавшей разобраться в происходящем, англосаксы взвинченно твердили о том, что нечего разбираться, нужно осудить (Россию). При этом и посол США в ООН Никки Хейли, и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс утверждали, что президент Дональд Трамп полностью на стороне Лондона и вообще готовит резкое выступление в адрес Москвы. А это ложь, которая, увы, уже становится привычной в окружении Трампа. То же агентство NBC вынуждено было : «Президент Трамп со своей стороны не стал обвинять Кремль, сказав: "Как только мы узнаем неопровержимые факты, США осудят Россию и всех, кто к ним причастен"».

Похоже, Никки Хейли сама решает, что скажет Трамп, и ничтоже сумняшеся предваряет его оценки. Это, кстати, за ней замечалось и раньше. В любом случае слух о том, что «теперь между Вашингтоном и Лондоном больше нет противоречий», не отражает реального положения дел.

А реальное положение дел заключается в том, что Д. Трампу совсем ни к чему уходить в глухой клинч с В. Путиным да ещё по искусственно раздутому поводу. Американскому президенту совсем не нужно закрывать себе пространство для манёвра. Тем более что скандал затеян Терезой Мэй по столь неубедительному поводу, что все её обвинения начинают рушиться, как только встаёт вопрос о серьёзном расследовании отравления Скрипаля. Это в полном смысле слова фейк от начала до конца. Идти на поводу у инициаторов такого фейка и рисковать отношениями с важным международным партнёром может только государственный руководитель с таким же устройством головы, как у Терезы Мэй. А эту голову метко охарактеризовал Джулиан Ассанж в своем комментарии по делу Скрипаля: «Совсем забыл упомянуть, что Тереза Мэй – непроходимая дура».

Да и европейские коллеги не бросились поддерживать британского премьера. Выражая положенную солидарность с ней, они не призвали к усилению санкций против России и к её изоляции. На фоне этой сдержанности витийства Терезы Мэй выглядят как шоу одного актёра. Не принёс инициаторам победные очки и второй акт спектакля в СБ ООН. Всё, что там произошло, вполне подходит под характеристику, которую В. Путин дал однажды по другому случаю: «Скучно, девочки».

Правда, предстоит третий акт, и он достоин внимания. Кроме уже объявленных мер – выдворения российских дипломатов, усиления таможенного контроля, бойкота чемпионата мира в 2018 году правительством и королевской фамилией – британское правительство рассматривает меры, которые коснутся российских олигархов. И меры эти довольно серьёзны. Депутат от консерваторов в палате общин Том Тугендхат (Tom Tugendhat) предложил наказать российских олигархов материально. Это можно сделать с использованием так называемых запросов о неясном происхождении состояния (Unexplained Wealth Orders), позволяющих правительственным чиновникам арестовывать имущество, включая недвижимость, до получения полной отчётности о том, на какие средства оно было приобретено. Это как раз тот случай, который, по утверждению британских властей, касается многих российских богачей, осевших на Британских островах.

Шагом в поддержании и атмосферы русофобии является построить Центр защиты от химического оружия, чтобы «защититься от возрастающей угрозы со стороны России и Северной Кореи» (?). Министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) уже объявил об этом, назвав и цену вопроса – 48 миллионов фунтов стерлингов. Новое учреждение разместится в действующем Центре военной науки в Лондоне.

Помимо этого, тысячи британских военнослужащих должны быть вакцинированы от химического агента «антракс». Правда, данный агент не имеет к скандалу прямого отношения, а вакцинации на добровольных основах проводились и ранее, но теперь другое дело. Неизвестно, что у русских на уме. Возможно, после таинственного химического русские перейдут к «антраксу» и подвергнут личный состав вооружённых сил Её Величества новым опасностям.

В целом же начатый Британией скандал начинает мало-помалу превращаться в дешёвый балаган. Ну а с государством, первые лица которого устраивают такие представления, дружить себе дороже. Пусть это государство живёт своей непонятной жизнью.