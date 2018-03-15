Нормальная система страховой медицины кроме всех своих очевидных преимуществ и недостатков имеет и одно нетривиальное достоинство — она позволяет довольно эффективно избавляться от финансирования медицинских шарлатанов за государственный счёт. Страховые компании и фонды пытаются всячески минимизировать выплаты, но государственный регулятор делает им очень больно, если в выплатах отказывают необоснованно.

В результате страховщики кровно заинтересованы в том, чтобы больных лечили по возможности быстро, дёшево и с долговременным эффектом, иначе им придётся платить клиникам опять и опять, что невыгодно. В результате как только появляются надёжные данные о том, что какое-то лекарство или процедура неэффективны страховые компании поднимают вопрос о том, чтобы исключить такое лечение из списка покрываемых страховкой. Если страховой фонд является государственным, то этот эффект проявляется ещё сильнее — за эффективностью расходования средств налогоплательщиков в приличных странах принято следить.

И вот сейчас можно с наблюдать как государственные регуляторы и страховые компании стран ЕС взялись за и начали потихоньку выкидывать её из списка лекарств покрываемых страховкой.

В сентябре 2017 г. Научно-Консультативный Совет Европейских Академий (, координирующий орган академий наук стран ЕС) опубликовал об отсутствии какой-либо клинической эффективности гомеопатии и заявил о необходимости принятия новых регуляторных мер на медицинском рынке стран евросоюза. Не прошло и нескольких месяцев, как в Британии (которая из ЕС все никак не выйдет) прозвенел первый звоночек — крупнейшую в стране «гомеопатическую клинику» исключили из списка организаций, получающих государственное финансирование на лечение пациентов.

В Британии действует система обязательной под эгидой «национальной организации здоровья» (NHS). Деньги из фонда NHS «ходят» за пациентом если он обращается в одну из сертифицированных клиник, как государственных так и частных. Кстати, именно эту систему взяли за основу для нашей медицинской реформы, так что пример Британии для Украины вдвойне показателен.

До последнего времени одним из получателей страховых денег от NHS был «Королевский лондонский госпиталь комплексной медицины» (The Royal London Hospital for Integrated Medicine). Что это за контора можно понять из ее старого названия — «». Эта шарашка существует аж с 1849 года и, как видно из названия, пользуется благосклонностью королевского двора. Это ей, правда, ни разу не помогло. Начиная с апреля 2018 г. этот госпиталь . Побаловались сахарком, пора и честь знать, как говорится.

Как оказалось, это решения совсем не первое в своём роде, а наоборот, ставит точку в использовании гомеопатии в британской системе здравоохранения. NHS уже давно и планомерно выкидывает гомеопатию из официальной медицины. Врачи общей практики уже давно выписывать больным гомеопатические препараты, а теперь дошла очередь и до «специализированных» клиник.

Интересно, что ни статус «королевского госпиталя», ни «долгая и славная история», ни общеизвестная любовь королевской семьи к гомеопатии не помогли — тратить деньги налогоплательщиков на неработающую хрень в Британии больше не будут.

Интересно, что теперь запоют те, кто с пеной у рта , что в Британии гомеопатия официально поддерживается на государственном уровне? Пример английской королевы, которая, дескать, очень уважает гомеопатию, используется адептами сахарных шариков повсеместно. Выходит, что королева использует неработающие лженаучные методики, официально лишённые государственной поддержки. Упс!

Если вы думаете, что пример Британии единичен, то не обольщайтесь — :

Критики, так называемой, «альтернативной медицины» требуют ликвидировать дополнительную медицинскую специализацию «гомеопатия». Немецкие врачи считают, что наличие подобной отрасли в медицине подрывает доверие пациентов, ибо официальный статус придаёт гомеопатической доктрине научный облик. Тем не менее, действительно, это «эзотерическая наука спасения», — сказали критики медицинской этики. Экспертами был написан «Münster Memorandum Homeopathy» для подробного объяснения своей претензии. Группа критиков хочет, чтобы титул гомеопата больше никогда не присуждался немецким врачам.

121-я Немецкая медицинская конференция намерена обсудить и, по-видимому, одобрить общую поправку к правилам непрерывного образования для врачей (MWBO) . Конференцияпройдёт в Эрфурте с 8 по 11 мая.

Во всей этой истории ключевыми являются два тезиса:

Гомеопатию никто не запрещает, но она лишается финансирования из государственных страховых фондов. За свой счёт — пожалуйста. Врачи не могут практиковать и назначать гомеопатию, а те, кто это делает не могут называться врачами. Гомеопат — не врач! Священник, фокусник, чёрный волшебник — как угодно, но не врач.

Это именно то, о чем уже давно говорят все разумные люди — никто не может и не должен запрещать кому-либо иметь любые странные верования и убеждения. Если кто-то верит в магическую силу сахарных шариков, продаваемых по цене героина — на здоровье. Только не надо распространять циничное ложь и называть эту эзотерическую практику медициной. И тем более .

Кстати, английская королева не пропадёт — она не бедная и вполне может лечиться у своих любимых придворных гомеопатов за собственные деньги, не полагаясь на государственную страховку. Что поделать, бывает такое, когда человек не только королева, но и немножко дура.

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