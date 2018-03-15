Ну, если она мозг переворота, то представляю, что это мог быть за переворот.

Вы уж меня извините, не люблю «за глаза» говорить, но быть мозгом хотя чего либо, даже банального гоп-стопа, эта женщина не может физически. Ей нечем.

Вообще, вся эта история мутная и неприятная. В ней столько темных мест и странных обстоятельств, что оторопь берет.

Я полагаю, что Луценко располагает доказательствами. Он уверенно об этом заявляет, значит, материалы в наличии. Но когда я слышу, что плетет наша раскормленная Жанна Д’Арк, мне становится смешно и страшно. Больше все-таки смешно.

Минометы по Раде, гранаты в ложи, добить из автоматов… Фарс? Сумасшествие? Блеф? Или она просто е..нутая?

Похоже, пора врачам ставить диагноз.

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