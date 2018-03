Приблизительного с середины прошлого года люди по всему миру периодически сообщают о странных “взрывах в небе”, которым нет никакого объяснения. Местные власти списывают все на “полеты истребителей”, преодолевающих звуковой барьер, но люди не идиоты. Как это так, что грохот от преодоления звукового барьера есть, а самолета в этот момент в небе нет?

И хотя подобные громы наблюдаются повсеместно, больше только их происходит в США, где в последнее время аномальные явления необычайно участились.

14 марта жители сразу двух штатов США, штатов Оклахома и Техас, сообщают о непонятном громе в небе, сопровождаемым необычными вспышками. При этом, NASA не сообщает ни о каких метеоритах, а USGS не сообщает ни о каких землетрясениях.

Все посты из Техаса и Оклахомы мы не приводим в целях экономии места, их много и ссылка на весь список будет дана ниже. Пока посмотрим на другие подобные события: громы в небе, светопредставления и прочие “спецэффекты”:

Канада, город Лондон, провинция Онтарио, 12 марта:

6 марта, штат Юта, США и Северный Йоркшир, северо-восток Великобритании:

Округ Грэйс-Харбор, штат Вашингтон :

В последнем случае был полный набор спецэффектов: грохот в небе и яркий оранжевый свет, осветивший весь горизонт. Шериф графства Грейс-Харбор Рик Скотт пишет, что он ехал из Олимпии в Грайс-Харбор-Каунти, когда увидел гигантскую вспышку:

«Я увидел огромную вспышку того, что, казалось, было оранжевым светом, оно освещало весь горизонт на западе».

При этом :

Мистер MBB333 сделал хороший обзор всех подобных случаев, наблюдавшихся в США в марте:

Возникает логичный вопрос: а что же это такое?

Пока сейсмологи и метеорологи гадают на этот счет, редакция , к которой, на наш взгляд, стоит прислушаться – учитывая прошлое место работы (службы) этих парней. Однако для понимания ситуации нам следует вспомнить события октября 1973-го года, которые в учебниках истории описаны как .

Официально это была война между Египтом и Сирией с одной стороны и Израилем с другой. Началась она 6 октября, а закончилась 25 октября, когда США объявили высшую боевую готовность всех частей своих вооруженных сил. Так написано в истории официо. А вот что пишут про этот момент Veterans Today:

Я просто помню, как ко мне повернулся летчик (бомбардировщика), выронивший свои печеньки и сказавший: “Похоже, русские субмарины врезали по нам своими ракетами” (I simply remember an airman turning to me before losing his cookies saying “It looks like the Russians are firing submarines at us”).

Все это происходило в октябре 1973-го на авиабазе ВВС США «Вуртсмиф», штат Мичиган (Wurtsmith Air Force Base). В тот момент это была главная база стратегической авиации США, где базировалась основная часть B 52. И – с началом войны Судного Дня на авиабазе началось форменное светопреставление:

Это было нечто, сопоставляющее приблизительно 300 футов в длину и 50 футов в диаметре. Оно вошло в воздушное пространство США где-то над Сиэтлом (штат Вашингтон) и, двигаясь на высоте порядка 4 000 футов оно летело строго горизонтально, пролетело над Вуртсмифом. Потом оно словно вошло в озеро Гурон. Это видело множество людей на расстоянии сотен миль, следовательно информацию нельзя было замалчивать и о происшествии объявили по телевизору, рассказав про “метеорит”.

Некоторые люди из редакции Veterans Today служили в 1973-м году в военной разведке США. На тот момент они были не в самых высоких званиях, однако, в отличие от писателей “википедий” видели все своими глазами.

По их мнению, в октябре 1973-го в мире был такой ядерный кризис, что общеизвестный Карибский кризис был на его фоне детским утренником. Очень вероятно, что дело дошло даже до первого обмена ядерными ударами, но вмешались НЛО и уничтожили все запущенные СССР и США ракеты. При этом один из НЛО прокатился на виду у всех Соединенных Штатов, заставив Белый дом как-то объяснять это светопреставление публике.

Сейчас, по мнению Veterans Today, в мире аналогичная ситуация. Опять на повестке дня Израиль и Сирия, опять США и Россия грозятся обменяться в этом районе ударами. И тут еще подключился Лондон на побегушках. Но как только ситуация в Сирии совсем накалилась – в небе США и в небе над Англией началось светопреставление.

Сопоставляя эти события с событиями 1973-го года, которым они были свидетелями, Veterans Today полагают, что таким образом инопланетяне как-то предупредили и Пентагон, и Белый дом, и господина Трампа на предмет излишней активности.

Вмешавшись в ситуацию в 1973-м, НЛО сильно охладили горячие головы, поставившие мир под угрозу тотальной ядерной войны. Сегодня подобная лестница эскалации может начаться с обмена ударами между США и Россией в Сирии, следовательно НЛО вмешались и на этот раз. Возможно следовательно , о чем-то лично извещая Дональда Трампа, у которого в этом районе личная резиденция.

К слову, не далее как вчера господин Трамп вдруг решил , набор в который предполагает определенно всех и любых желающих, поскольку подразделения комических войск, занимающихся спутниками в США давно есть. То есть этот Космический Корпус никак не будет аналогом российских ВКС, речь идет о реальном призыве массы людей на службу.

Версия Veterans Today может показаться довольно безумной на первый взгляд, тем не менее пока только она все эти “небесные спецэффекты” хотя как-то, но объясняет.

С интересом следим за развитием событий ибо не исключаем, что в Пентагоне намека не поняли, следовательно, как следствие, Америку ждет полный Independence Day. И на этот раз отважным кучерявым чернокожим морпехам спасти демократию не удастся ибо НЛО будут не кинематографические, а самые настоящие.

