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Руководители четырех ведущих стран Запада выступили с крайне резким по своей интонации заявлением. Они обвинили Россию в «первой со времен Второй мировой войны химической атаке» на территории Европы. Это выводит конфронтацию между Россией и Западом на новый, гораздо более серьезный уровень. Каков мотив западных лидеров – и чем должна им ответить Россия?

Кампания против России, начатая после провокации с попыткой отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля в Лондоне, дошла до своего апогея. Появилось совместное заявление Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Терезы Мэй, выдержанное в однозначно жестком стиле:

«Мы, лидеры Франции, Германии, США и Великобритании, возмущены атакой на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года. Британский офицер полиции, который также стал жертвой атаки, остается в тяжелом состоянии. Жизни многих невинных британцев подверглись опасности...

Это применение вещества нервно-паралитического действия военного образца, созданного в России, стало первой химической атакой на территории Европы после Второй мировой войны...

Это набег на суверенитет Великобритании, и любое применение подобного вещества со стороны государства является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и международного права. Это угроза нашей общей безопасности.

Великобритания подробно ввела в курс дела своих союзников и рассказала им о том, что, вероятно, именно Россия стоит за атакой. Мы разделяем позицию Великобритании, что нет альтернативного правдоподобного объяснения произошедшего...

Отказ России ответить на законное требование британского правительства подчеркивает ответственность РФ за нападение. Мы призываем Россию ответить на все вопросы в связи с атакой в Солсбери. Россия должна предоставить полное досье по программе «Новичок» в Организацию по запрещению химического оружия...

Наше беспокойство также усиливается на фоне более раннего безответственного поведения России. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности».

Подобное заявление носит экстренный характер. И таких коллективных демаршей с обвинениями в адрес нашей страны не было за четыре года, прошедшие с возращения Крыма.

Тон и содержание заявления не оставляют сомнений, что Запад назначил Россию виновной в покушении на Скрипаля и никакие возражения и опровержения учитывать не намерен. Призыв к Москве ответить на все вопросы по программе «Новичок» носят формальный характер. Против России уже принимаются различные меры – от высылки наших дипломатов из Великобритании и до анонсирования новых санкций со стороны Франции.

Возникает резонный вопрос: зачем Западу сейчас обострять и так напряженнейшие отношения с нашей страной?

Что случилось? Неужели четыре лидера реально верят в то, что Владимир Путин отдал приказ убить Скрипаля? То есть считают, что наш президент, признанный ими самими как сильнейший и опытнейший геополитический игрок, превратился в карикатурного злодея из фильмов про Бонда? При всем неуважении к их уровню интеллекта поверить в это невозможно.

Значит, они сами не верят в то, в чем обвиняют Россию, – и делают это с чисто политическими целями. Какими?

Цель состоит в банальном усилении давления на нашу страну, в демонстрации ей солидарной жесткой позиции Запада. Чтобы выбить если и не уступки, то подвижки по целому ряду конфликтных и спорных вопросов.

О том, что не устраивает Запад в политике России, хорошее представление дает редакционная статья «Вашингтон пост». По ее публикациям, как и по некоторым статьям в «Файненшл Таймс», можно, как в советские времена по передовицам «Правды», получить представление о позиции правящей партии (в нашем случае – атлантической элиты). Статья под названием «Великобритания наказывает Путина. Америка должна к ней присоединиться» опубликована еще до появления «заявления четырех», в среду. Но все ее установки очень конкретны:

«Западные правительства не способны удержать режим Владимира Путина от все более дерзких актов агрессии. Вывод британского правительства о том, что «с высокой долей вероятности» именно Россия стоит за покушением на убийство бывшего российского разведчика и его дочери, прозвучал спустя неделю после военного наступления российских нерегулярных войск – при поддержке артиллерии и танков – на позиции американцев в Сирии. Кроме того, Москва предприняла множество попыток вмешаться в западные выборы, а ее военные самолеты не раз нарушали воздушное пространство западных государств.

Г-н Путин продолжает наращивать интенсивность своих провокаций – некоторые из них являются беспрецедентными даже по меркам холодной войны, – потому что он увидел, что ему не придется платить за них сколько-нибудь значимую цену.

Однако чтобы остановить г-на Путина, действий Лондона будет недостаточно. Здесь необходим согласованный ответ только западного альянса.

Адекватная международная реакция на действия г-на Путина удержит Россию от дальнейших авантюр на всех фронтах: в Сирии, где, как выяснила ООН, Россия была причастна к совершению военных преступлений; на Украине, где поддерживаемые Россией силы продолжают добиваться военного преимущества; в киберпространстве, которое заполонили российские хакеры и боты. При отсутствии таких действий амбиции г-на Путина и его дерзость будут только расти».

Все предельно просто: Сирия, Украина, внутренние дела Запада. То есть, грубо говоря, Москва должна не только перестать вести наступательную геополитическую игру, но и стать сговорчивей на украинском, сирийском и европейском фронтах. Но все эти мечты Запада неосуществимы – так какой тогда смысл давить на Москву?

Понятно, что Трамп, Макрон и Меркель руководствуются разными мотивами при подписании нынешнего заявления. Трампу нужно максимально обезопасить себя от упреков в потакании русским. Макрон должен демонстрировать свою солидарность с общей линией (что не помешает ему через два месяца приехать в Россию на Санкт-Петербургский экономический форум). Меркель, только вчера завершившая эпопею по формированию новой коалиции, также не собирается начинать свой четвертый срок с «мягкотелости в отношении Путина» (а именно так был бы расценен атлантистами отказ подписать совместное заявление).

В итоге мы имеем дело с солидарной позицией четырех ведущих западных стран, на которую России нужно отвечать. Как именно? Жестко и хладнокровно. Россия категорически отвергает беспочвенные обвинения и называет истинные причины их появления. Называем вещи своими именами: провокаторов – провокаторами, а ведомых – ведомыми.

Мы не разрываем отношения, не удивляемся, не грубим в ответ. Мы все это видели в наших отношениях с Западом не раз и не два – сотни случаев коллективного нажима и давления на нашу страну с тех пор, как три века назад мы вошли в число великих держав, вершащих судьбы мира. Нам не привыкать к внешнему давлению. Мы все равно продолжим идти своим курсом, добиваться своих целей, выстраивать нужную нам конфигурацию мировых сил.

Четыре великие державы, три из которых входят в Совет Безопасности ООН, – это, конечно, большая сила. Вот только управляются все они, как показала их реакция на «дело Скрипаля», из одного центра. Суверенитет у этих государств ограниченный, и это главное их отличие от России. Которая, как и Китай или Индия, на самом деле и является действительно самостоятельной великой державой.

Текст: Петр Акопов

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