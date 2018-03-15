Вы все уже в курсе так на­зы­ва­е­мо­го «плана Са­вчен­ко»: две гра­на­ты в ложи, по куполу пар­ла­мен­та долбит ми­но­мет, а вы­жив­ших до­би­ва­ют из ав­то­ма­тов на вы­хо­дах из Вер­хов­ной Рады. Какие именно ложи Рады – пока непо­нят­но. Их в пар­ла­мен­те несколь­ко. Пра­ви­тель­ствен­ная ложа, ложа для гостей, от­дель­но – для ино­стран­ных ди­пло­ма­тов. Гра­на­ты кидать, скорее только, должна На­день­ка. А как их еще за­не­сти в охра­ня­е­мую зону? Де­пу­та­тов не обыс­ки­ва­ют. В сумке можно про­не­сти хорошо сма­зан­ный ав­то­мат. Должна же Надюша как-то про­ры­вать­ся из здания, когда начнет лупить ми­но­мет?

Или она пла­ни­ру­ет по­гиб­нуть в борьбе с ре­жи­мом? Меня тер­за­ют смут­ные со­мне­ния: пла­ни­ро­ва­ла ли Са­вчен­ко бро­сить гра­на­ту в ложу прессы? Или сразу в Грой­сма­на? Много ин­те­рес­ных ню­ан­сов, ко­то­рые за­слу­жи­ва­ют от­дель­но­го об­суж­де­ния. Ген­про­ку­рор уже подал пред­став­ле­ние в Раду на снятие с На­день­ки де­пу­тат­ской непри­кос­но­вен­но­сти для по­сле­ду­ю­ще­го ареста. Немед­лен­но­го. Во время об­суж­де­ния этого во­про­са пред­по­ла­га­е­мым жерт­вам тер­ак­та дадут по­слу­шать записи пе­ре­го­во­ров Са­вчен­ко с «Кедром», «То­по­лем» и, воз­мож­но, спец­на­зов­цем с по­зыв­ным «Апез­дол». Но я лично в этом не уверен.

Ве­ро­ят­ность снятия с Са­вчен­ко непри­кос­но­вен­но­сти и по­ме­ще­ние ее в изо­ля­тор СБУ в Ас­коль­до­вом пе­ре­ул­ке, где кро­вать еще хранит тепло Михо Са­а­ка­шви­ли, – прак­ти­че­ски сто­про­цент­ная. На­стро­е­на Надя очень ре­ши­тель­но, судя по ее бри­фин­гу на сту­пень­ках СБУ. Сбе­гать никуда не со­би­ра­ет­ся и с удо­воль­стви­ем сядет за ре­шет­ку. Она уже внут­ренне на это на­стро­и­лась.

«Я вам обе­ща­ла по при­ез­ду в Укра­и­ну, что вы еще будете меня про­кли­нать? Обе­ща­ла?! Вот и не оби­жай­тесь», – за­яви­ла ге­ро­и­ня Укра­и­ны на им­про­ви­зи­ро­ван­ной прес­су­хе перед до­про­сом. У обыч­ных людей, ко­то­рых мало, воз­ник­нет жест­кий ко­гни­тив­ный дис­со­нанс. Два года нация ночей не спала, все думала о Наде, ко­то­рая грызла су­ха­ри­ки в под­ва­лах Лу­бян­ки. Го­ло­дов­ка Са­вчен­ко при­ве­ла к рез­ко­му росту пси­хи­че­ских за­бо­ле­ва­ний и к мно­го­чис­лен­ным акциям «погуди за Са­вчен­ко», «не ешь «Рас­тиш­ку» и «распни Путина». Все де­пу­та­ты ходили в фут­бол­ках «Фри Са­вчен­ко». И вот этих людей На­день­ка со­би­ра­лась до­би­вать после люст­ра­ции с по­мо­щью мно­го­тон­ной люстры Рады? Вся ми­ро­вая об­ще­ствен­ность, Госдеп США, Ев­ро­пар­ла­мент, просто мест­ные су­ма­сшед­шие писали письма «терану Путину»: «Немед­лен­но вы­пу­сти ге­ро­и­ню нации на волю, иначе санк­ции будут так уже­сто­че­ны, что ни­ка­кой «Но­ви­чок» не по­мо­жет!». Утри­рую, ко­неч­но, но смысл при­мер­но такой. В итоге Са­вчен­ко, вы­дран­ная из рук «кро­ва­вой гебни», са­дит­ся по ста­тьям «ор­га­ни­за­ция гос­пе­ре­во­ро­та», «го­сиз­ме­на» и «тер­ро­ризм». Что дальше?

Дальше у нас пре­зи­дент­ские и пар­ла­мент­ские выборы. Может быть, до­сроч­ные. Или оче­ред­ные. Тех­но­ло­гия рас­крут­ки образа «ге­ро­и­ни нации» от­ра­бо­та­на еще во время первой, рос­сий­ской ходки Надюши. Явно не «Бать­кив­щи­на» Юлии Ти­мо­шен­ко по­ста­вит ее во главе своего из­би­ра­тель­но­го списка. Юлия Вла­ди­ми­ров­на сидит тише травы, ниже воды. Или на­о­бо­рот. Я в этих ал­ле­го­ри­ях не раз­би­ра­юсь. Ее тол­стая коса, на­по­ми­на­ю­щая до­пол­ни­тель­ную из­ви­ли­ну, не мель­ка­ет на те­ле­экра­нах. И по­нят­но почему.

Кто пиарил «тро­ян­скую кобылу Кремля»? Кто привел эту «пу­тин­скую под­стил­ку» в Раду? Еще не факт, что на «ста часах за­пи­сей», ко­то­рые анон­си­ро­вал ген­про­ку­рор, нет раз­го­во­ров с Ти­мо­шен­ко. Нет, Юлия Вла­ди­ми­ров­на очень гра­мот­но ди­стан­ци­ро­ва­лась от Са­вчен­ко, сде­ла­ла все воз­мож­ное, чтобы та вы­гля­де­ла «са­мо­сто­я­тель­ным по­ли­ти­че­ским иг­ро­ком». Но, как ни крути, на­ме­ча­ет­ся статья «со­уча­стие». По­это­му во второй раз «под­пи­сы­вать­ся» под Са­вчен­ко Ти­мо­шен­ко не станет. Или… Да нет, херня какая-то.

Вот огром­ная под­держ­ка «плана Нади» между фейс­буч­ной об­ще­ствен­но­сти – факт. Ока­зы­ва­ет­ся, по­ра­зи­тель­но боль­шое ко­ли­че­ство поль­зо­ва­те­лей просто меч­та­ют уви­деть Са­вчен­ко в роли ми­но­мет­чи­цы. По­сад­ка На­день­ки вы­гля­дит ин­те­рес­ным ходом для по­сле­ду­ю­щей рас­крут­ки имиджа «ми­но­мет­чи­цы» для любой элек­то­раль­ной кам­па­нии: хотя пар­ла­мент­ской, хотя пре­зи­дент­ской. Если это сра­бо­та­ло один раз, то сра­бо­та­ет и второй.

Знаете, нисколько не со­мне­ва­юсь в том, что дей­стви­тель­но есть записи раз­го­во­ров Са­вчен­ко насчет об­стре­ла купола из ми­но­ме­та. Но как на этом фоне вы­гля­дят те, кто вручал «нашей Наде» высшие на­гра­ды нации, ре­ко­мен­до­вал ее «подвиг» к изу­че­нию в школах? По­лу­ча­ет­ся, что Путин на­вя­зал нам свою «шпи­он­ку», ко­то­рая все эти годы пла­ни­ро­ва­ла «устра­нить пре­зи­ден­та и пар­ла­мент»? Очень жест­кий ко­гни­тив­ный дис­со­нанс. Впро­чем, для многих на­сто­я­щих пат­ри­о­тов такое со­сто­я­ние яв­ля­ет­ся, скажем так, очень крат­ко­вре­мен­ным. Но в целом по­след­ствия для нации по­доб­ных «игр со­зна­ния» могут быть очень и очень се­рьез­ны­ми. Ведь с такой же лег­ко­стью «чет­вер­ту­ют» всех без ис­клю­че­ния. Изу­ми­тель­ный сюр­ре­а­лизм.

Если ста­ви­лась задача от­влечь массу от «порки «Га­з­про­ма», раз­ва­ла эко­но­ми­ки и уни­что­же­ния ме­ди­ци­ны вместе с па­ци­ен­та­ми, то она пол­но­стью вы­пол­не­на. Сразу пре­ду­пре­ждаю: хватит нена­дол­го. Дня на три-четыре. Потом при­дет­ся либо рас­ши­рять мас­штаб по­са­док, либо безотлагательно искать иное про­дол­же­ние сюжета. При этом ре­зуль­тат может быть прямо про­ти­во­по­лож­ным. Го­ря­чее одоб­ре­ние ин­тер­нет-мас­са­ми «ми­но­мет­ной люст­ра­ции Рады» – очень по­ка­за­тель­ный факт. Гля­дишь, через месяц-два это станет до­ми­ни­ру­ю­щим трен­дом. Или кла­сте­ром. Короче, хабом.

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