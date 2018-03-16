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|«Перемирие» на Донбассе: оккупанты обстреливали бойцов ВСУ из запрещенных минометов
|16.03.2018 10:13
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За минувшие сутки, 15 марта, боевики совершили четыре обстрела позиций ВСУ на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрела укреплений сил АТО неподалеку населенных пунктов Луганское и деревня Луганская.
На Донецком направлении боевики обстреляли из 82 мм минометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Лебединского.
Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.