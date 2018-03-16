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Британия до вчерашнего дня оставалась в наших глазах носителем хитроумной и беспощадной, но истинно великой политической традиции, которую она смогла сохранить, несмотря на все пертурбации последних полутора столетий. Вчера выяснилось, что не смогла.

Рунет давно не хохотал так, как он хохотал накануне, 14 марта.

Пикантности ситуации, непременно, добавляет повод для смеха – очень неожиданный, поскольку в качестве такового выступили власти Великобритании во главе с премьер-министром страны.

Выступления Терезы Мэй в палате общин в связи с отравлением Сергея Скрипаля и обвинениями в адрес Москвы из-за этого в России ждали с напряжением и опаской. Все-таки репутация истинного, хотя и закулисного правителя мира за королевством закрепилась прочно, а любые странные и даже откровенно сомнительные шаги Лондона вот уже много десятилетий было принято списывать на традиционную британскую хитроумность и не менее традиционную эксцентричность.

Что ж, как минимум одно последствие от событий вчерашнего дня можно прогнозировать с высокой степенью уверенности.

Теперь любая конспирология, посвященная всесильности Лондона и британской элиты, в России обречена стать объектом насмешек со всех сторон.

Британия стала последним бастионом великой европейской политической традиции, павшим на наших глазах.

Мы разводили руками по поводу американцев: что вы хотите? Молодая нация ковбоев, привыкшая решать проблемы наскоком, к которой благоволили география и история.

Однако стоило прекратиться везению и начаться кочкам, как проявились серьезные проблемы и система начала сыпаться.

Мы вздыхали по поводу континентальных европейцев: увы, XX век с его двумя мировыми войнами, последующей радикальной либерализацией и ползучим бюрократическим диктатом ЕС сказался – и, вероятно, фатально – на качестве элит и политического процесса.

Но британцы... С их тысячелетней системой отбора и подготовки элит, престижными public schools, неизменными традициями, закрытыми клубами и чертовски обаятельным чувством юмора.

Британия до вчерашнего дня оставалась в наших глазах носителем хитроумной и беспощадной, но истинно великой политической традиции, которую она смогла сохранить, несмотря на все пертурбации последних полутора столетий.

Вчера выяснилось, что не смогла.

Вчера выяснилось, что наследниками Дизраэли и Маргарет Тэтчер стали множественные мисс Юфимии Эндрю из «Мэри Попинс, до свидания!». А квинтэссенцией этого образа стала сама Тереза Мэй.

Во всяком случае, как наяву можно услышать слова британского премьера о «сарказме, презрении и неповиновении» Москвы в блистательном исполнении ныне уже покойного Олега Павловича Табакова.

...И никого не стало.

Хотя нет. Ведь есть еще мы. Есть еще Россия.

Ирония судьбы, что страна, чья принадлежность к Европе всегда была предметом сомнений и обсуждений, осталась последним носителем политического духа и политической культуры старой Европы.

Проблема в том, что взаимодействие с профессионально и интеллектуально деградировавшими, инфантильными партнерами создает опасный соблазн опуститься на их уровень. К чему стараться, если и так все прекрасно получается?

Последние годы государство в России подчеркнуто культивирует высокий державный и профессиональный стиль – и внешне, и по существу.

При этом оно сочетает его с модными инновациями и актуальными трендами в межгосударственных отношениях, которые теперь стали куда более прозрачными и лишенными в глазах мира флера непостижимой запутанности, ранее доступной только избранным.

Да тут еще принципиально новый мир информационной открытости и современных технологий, когда государственным деятелям и даже дипломатам приходится постоянно обращаться непосредственно к широкой аудитории, говорить на понятном – и нравящемся – той языке.

В целом получается очень неплохо. Россия действительно подняла на новый уровень проявления язвительного остроумия, которое ныне принято называть троллингом.

Вот только существует опасность незаметно для самих себя соскользнуть в тот же ярмарочный балаган, что ныне представляет миру Британия.

Именно следовательно так болезненно и остро воспринимаются оплошности и ошибки, допускаемые представителями России, будь то кадры из компьютерной игры в ролике Минобороны или комментарий МИД по непроверенной новости, оказавшейся в итоге фейком.

В мире все более агрессивной глупости и непрофессионализма это выглядит не мелочами, которые могут быть легко исправлены, а шагом в бездну, которая забрала себе многие истинно великие системы.

А уж теперь это особенно актуально.

Россия осталась последним наследником европейской политической традиции в ее прежнем, действительно грандиозном масштабе. Кроме нас никого не осталось.

Смеяться от осознания данного факта хочется все меньше.

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