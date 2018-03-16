Погода, Новости, загрузка...
Пособница террористов: Савченко внесли в базу «Миротворца»
16.03.2018 10:50
Пособница террористов: Савченко внесли в базу «Миротворца»

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец», передает издание Новости Донбасса.

В разделе «Чистилище» о народном депутате указано, что она – «изменник родины» и «пособник террористов».

Авторы публикации обвиняют ее в «подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций», а также в «подготовке государственного переворота».

5aab7738c0032-screenshot-14.jpg (719×659)

Эти обвинения опираются на заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который ранее сказал, что имеет неопровержимые доказательства причастности Савченко к подготовке государственного переворота.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить