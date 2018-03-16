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|Обращение Владимира Путина к россиянам перед выборами
|16.03.2018 10:55
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18 марта в России пройдут выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии голосования.
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