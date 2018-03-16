Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал шестое «золото» для Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет а .

Лукьяненко занял первое место на дистанции 15 км между спортсменов с нарушением зрения. «Серебро» в этой дисциплине тоже получил украинец — Александр Казик.

На соревнованиях по биатлону между женщин на длинной дистанции (12,5 км) украинские паралимпийцы завоевали серебряную медаль.

«У Украины — серебро! Оксана Шишкова и Виталий Казаков. Биатлон, длинная дистанция», — отмечается в сообщении.

Сейчас Украина занимает 4-е место в общем медальном зачете, завоевав 19 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

Паралимпиада-2018 завершится 18 марта.

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