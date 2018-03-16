Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции выпустили совместное заявление в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как сообщает Newsader со ссылкой на The Guardian, в документе говорится, что «единственным возможным объяснением» произошедшего является вина России.

«Это угроза безопасности каждой из наших стран. Великобритания подробно уведомила союзников, что вероятность вины России в осуществлении данной атаки крайне высока. Мы разделяем оценку Великобритании, согласно которой, нет другого возможного объяснения. А то, что Россия не отреагировала на легитимный требование правительства Великобритании, еще больше подчеркивает ее ответственность», — говорится в совместном заявлении.

Лидеры четырех стран также осудили «первое со времен Второй мировой войны применение нервно-паралитического вещества на территории Европы», назвав это атакой на суверенитет Великобритании.

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Кроме этого, лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ считают необходимым сотрудничество РФ с британским следствием по делу Скрипаля.

В среду 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. Москва назвала этот шаг «грубой провокацией» и пообещала дать адекватный ответ.

Между тем, The Guardian цитирует министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который прокомментировал происшествие, выступая в Бристоле. Отвечая на вопрос о том, как Кремль может ответить на высылку дипломатов, он ответил, что «Россия может отойти и заткнуться».

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