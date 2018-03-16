Бесплатный проезд в украинском транспорте будет отменен после запуска монетизации льгот. Льготники уже выразили свою обеспокоенность этими нововведениями. При этом водители маршруток — в восторге, пишет «

Как известно, сумма не является единой и фиксированной для всей страны: размер компенсации будет ежегодно определяться областными и столичной администрациями на соответствующий год. Кабмин лишь утвердил основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается не менее чем на 30 поездок.

При этом афганцы уже объявили, что собираются бастовать.

«…Мы собираем наш совет и будем принимать решение, как реагировать на такое постановления. Что такое 120 грн. на проезд? Ну это же смешно. Мы решим, как будем действовать, но действовать будем однозначно. Возможно, бастовать, перекрывать дороги и митинговать. Это же несправедливо. Нельзя этого допустить», — рассказали они.

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А вот ветераны АТО приветствуют такое решение, однако, подчеркивают, что нужно усовершенствовать механизм.

«Прогрессивные люди считают постановление правильным. Льготный проезд — это пережитки советских времен. Но другой вопрос в механизме — как все это будет реализовываться и какова будет сумма монетизации. Окончательное постановление Киевсовета покажет, есть ли повод для паники и беспокойства. Конечно, 30 поездок — это слишком мало для Киева, где люди пользуются не одним видом транспорта в день. Пока 60 поездок — это тот минимум, от которого нужно отталкиваться, рассматривая вопрос», — заявил замглавы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

Тем временем водители и кондуктора общественного транспорта отвечают — за проезд должны платить все.

«Давно пора ввести плату для пенсионеров, — считает водитель столичного трамвая Валерий. — В Европе, например, все оплачивают общественный транспорт. Я понимаю, за границей пенсии в разы выше. Но для того, чтобы съездить раз в неделю на рынок, к врачу или в аптеку — тридцати поездок достаточно».

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