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|«У вас есть наша поддержка»: Макрон необычно вступился за Украину (фото)
|16.03.2018 11:50
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Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Украина может твердо рассчитывать на поддержку Парижа в противостоянии с Россией.
Об этом на своей странице в Facebook написала писательница и первая секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа, которая лично пообщалась с лидером Франции во время книжного салона в Париже.
Так, она смогла подойти к нему и подарить книгу незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
“Господин президент, — говорю я. — Это Олег Сенцов, украинский режиссер в российской тюрьме”. — “Я знаю! Я была на вечере в его поддержку!”- говорит Министерка культуры Франсуаза Ниссен. Благодаю ее, Макрон давит мне руку. “А вы кто?” — спрашивает. “Я украинская писательница. Из украинского посольства … (Да, думаю, звучит абсурдно, но не для французов — Ромен Гари был консулом в Америке, может, я не сильно на идиота смахиваю). „Нам очень нужна ваша поддержка в этом деле“, — говорю. „Она у вас есть“. И Эмманюэль Макрон взял книгу”, — рассказала Карпа.