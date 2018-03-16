В российском Якутске, где накануне из грузового самолета Ан-12 выпали несколько тонн золота, второй день активно ищут золотые слитки.

Как сообщило местное издание , люди ведут поиски по всему периметру падения драгметаллов (площадь которого составляет несколько квадратных километров).

При этом в соцсетях, тем временем, появилась карта, на котором отмечена территория падения груза.

В свою очередь сообщает, что местные жители всю ночь рыскали в окрестностях аэропорта с фонариками, несмотря на то, что согласно заявлению транспортной полиции и следкома, все слитки уже собраны, и искать больше нечего.

Помимо этого, по информации российских СМИ, число поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск после информации о потере золота выросло в три раза.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира