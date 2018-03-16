Ход действий и организацию протестных мероприятий обсудили глава штаба Навального Леонид Волков, координатор по Новосибирску Андрей Гладченко и руководитель кампании в Бийске Вадим Останин.

Согласно "карте мероприятия", основные акции запланированы близко городской мэрии. Впрочем, Гладченко упоминает о намеченных захватах опорника (опорный пункт полиции, - прим. авт.), участковых пунктов и отделов (полиции, - прим. авт.), что упростит участникам беспорядков взятие под контроль и оборону административных зданий.

Необходимо сказать, что не только Новосибирск стал целью экстремистов. В Бийске также проводят подготовку к провокациям под руководством Вадима Останина. Однако иные подробности, кроме использования фаеров (пиротехнический сигнальный факел, - прим. авт.) и шин для перекрытия дорог, не известны.

Примечательно, что одна из наиболее важных составляющих акций, по мнению организаторов, это фото- и видеотрансляции, проводимые таким образом, чтобы создать у аудитории чувство массовости. Идя в ногу со временем, оппозиционеры уделяют особое внимание качеству картинки для СМИ и социальных сетей, которые, как показывает история, стали движущей силой большинства революций десятилетия. Стоит отметить, что информационные листовки для протестующих очень похожи на материалы, хорошо зарекомендовавшие себя во время египетского и украинского вооруженных переворотов.

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